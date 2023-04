HALILOVIĆI ZA 4 DANA IZGUBILI DVA SINA, NISU DALI NI DA IH SAHRANE - Nakon 39 godina usledio MISTERIOZNI SUSRET! Objava zapalila mreže

"Da li neko poznaje ovog momka iz Srbije?" - stoji u opisu jedne objave na Fejsbuk stranici namenjenoj ljudima koji traže nekog davno izgubljenog rođaka. Naime, Mensurova potresna objava za kratko vreme privukla je veliki broj korisnika.

- Moja mama je 16.08.1984 rodila dva muška deteta u Zemunu. Obojica su plakali ,mama ih je videla tada i vise nikada. Nakon dva dana, mami je taj isti doktor saopštio da je jedna beba preminula, a nakon čeriri dana joj opet saopštava da je i druga beba preminula - napisao je Mensur na početku svoje objave, a zatim dodao:

- Tati i mami nisu dali da ih vide, ni da ih sahrane rekavši da to radi bolnica iako su oni uporno to tražili. Mama 1986. radja mene, 1987. mog brata a, 1992. moju sestru. Sestrin muž je vozač kamiona, često je u to vreme vozio po Bosni. Jenom od tih puta je kako je on u tom momentu pomislio ugledao mog rođenog brata na graničnom prelazu gde je ćekao papire na carini. Zbunjen što ga tu vidi prilazi mu sa pitanjem šta ti ovde radiš, nisi mi rekao da ćeš ići preko. Dečko vidno zbunjen mu počinje objašnjavati da on nije taj za kojim ga on smatra, da on živi u Bosni, da vozi kamion i da poseduje sa ocem firmu. Po naglasku zet shvata da to nije moj brat ali mu objašnjava da je on identičan njegov šurak, rođeni brat njegove žene.

Nakon samo par trenutaka, kako dalje ističe tog dečka je neko pozivao i rekao da su mu papiri gotovi i tu ga je zet izgubio iz vida.

- Onako zbunjen onim što je video zet je odmah pozvao moju sestru i sve joj ispričao, zet tada nije znao da je moja mama rodila blizance pre nas. Dokumentaciju nam još nisu izdali ni pored krivičnih prijava, kažu nema ih upisanih ni u knjizi rođenih ni u knjizi umrlih - zaključio je ovaj mladić.

Ova objava zapalila je mreže, ispod nje komentari nisu prestali da se nižu. Potrešeni ljudi sada pokušavaju na sve načine da mu pomognu da pronađe muškarca za kojeg sumnja da je njegov brat.