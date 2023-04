POČINJE UPISNA TRKA: Prijavljivanje od sutra do 24. aprila, prijemni od 12. maja

Upisna "trka" za talentovane učenike, koji žele da upišu specijalizoavna odeljenja gimnazija i srednjih stručnih škola počinje sutra.

Svi zainteresovani osmaci se, od 18. do 24. aprila, na portalu "moja srednja škola" mogu prijaviti za polaganje prijemnog ispita. To će moći da učine i lično, od 21. do 24. aprila u matičnim osnovnim ili u srednjim školama , koje žele da upišu. Prijemni ispiti za počinju 12. maja i trajaće do 21. maja.

Učenici koji su se prijavili za umetničke škole likovne oblasti će prijemni ispit će imati od 12. do 14. maja iz tri dela: crtanje, slikanje i vajanje. Maksimalčni broj bodova koji mogu osvojiti je po 160 bodova po predmetu, odnosno, ukupno 480 bodova.



Prijemni ispiti za biologiju i hemiju polagaće se u subotu, 13. maja. Za test iz biologije "rezervisan" je termin od 10 do 12 časova, a za hemiju od 14 do 16 sati. Učenik može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu i bira da li će da polaže jedan ili oba testa. Ukoliko polažu oba, boduje se onaj koji ima više poena. Da bi prešao "prag znanja" potrebno je da ima najmanje 120 bodova na jednom od testova.

Istog dana zakazano je i testiranje kandidata koji su talentovani za scensko i audio-vizuelne umetnosti. Oni će morati da pokažui znanje iz opšte kulture. Maksimum je240 bodova, a minimum 120 bodova.

BROJKE

Za upis telantovanih učenika planirano je oko 5.000 mesta. Od tog broja, više od 2.700 je predviđeno za đake koji žele nastavak školovanja u gimnaziji, a ostala za decu koja imaju sklonosti ka umetnosti.

Zainteresovani za upis u Filološku gimnaziju polagaće prijemni ispit za vikend, 13. i 14. maja, i to iz maternjeg jezika, i stranog jezika Prijemni ispiti u muzičkim i baletskim školama, kao i za računarstvo i informatiku, matematiku, fiziku, istoriju, geografiju, za nastavu na stranom jeziku biće održani od 19. do 21. maja

Đaci, koji polažu prijemni ispit, moraju da izađu i na završni ispit.

Ako je suditi po broju prijava za specijalizovana odeljenja, prošle godine, osmaci su najviše bili zainteresovani za hemiju i biologiju. Tako se na 80 mesta raspoređenih u pet gimnazija u Srbiji prijavilo 207 kandidata.

Na drugom mestu bila su matematička odeljenja, pa se u sedam škola za 240 mesta "borilo" 483 kandidata. U odeljenjima za računarstvo i informatiku u 51 školi za 1.140 mesta bilo je duplo više kandidata.

Za školovanje iz audio-vizuelne umetnosti u sedam škola na 140 mesta konkurisalo je 247 osmaka, a za filološka odeljenja u 11 škola na 552 mesta prijavljeno je 775 đaka.

Istorija i geografija nisu baš bile sfera interesovanje, pa je u pet škola na 100 mesta prijavljeno 137 školaraca. Slično je i sa odeljenjima za fiziku - u tri škole na 60 mesta - 88 kandidata.

Veliko interesovanje vladalo i za umetničke škole, naročito baletske, pa je u tri baletske škole koje primaju 86 mesta, prijavljeno 128 osmaka. Za odeljenja likovne umetnosti na 708 mesta u 15 škola konkurisalo je 1.058 kandidata, a u 33 srednje muzičke škole na 978 mesta - 939 kandidata.

