Snajka stala da poveze Acu, on nestao dok se parkirala: 'Pregledali smo kamere, sve se desilo u 15 minuta'

Nestali Grdeličanin se kratko pre nestanka našao sa rođakom, čestitali jedan drugom Vaskrs, delovao opušteno.

"Baš smo sad u potrazi, njegov sin je pored mene. Nema promene", počinje rođak nestalog Aleksandra Jovanovića (50) iz Grdelice.

Rodbina i prijatelji već treći dan tragaju za nestalim čovekom. Slučaj je prijavljen policiji, međutim, nema mnogo informacija koje bi pomogle.

"Problem je što je bio neradan dan, prodavnice nisu radile, pešaka je bilo veoma malo, ko se kretao, kretao se automobilom...", kaže nam rođak.

Navodeći šta je sve preduzeto, priča i o sumnjama koje ih muče.

"Pre nego što je nestao, video se sa mnom. Čestitali smo jedan drugom praznik. Rekao je da ide malo da prošeta dok ne bude gotov ručak. Nije delovao nestabilno. Baš je bio opušten", kaže rođak, ističući da su ga događaji potom vrlo iznenadili.

"Jedino što znamo jeste da je u roku od 15 minuta nestao. Supruga je htela da ga poveze, ali dok je stala, napravila se gužva... Tu je raskrsnica", objašnjava.

"Dok se parkirala, on joj se izgubio iz vida i došla je kući".

Kaže nam i da je pomišljala kako se već tada sreo s nekim poznatim, te da se zato zadržao. Kasnije se ispostavilo da postoji problem.

"Probali smo da vratimo kamere. Kad je moja supruga prošla, to je bilo 13.15. Njemu se gubi trag do 13.30. Pešaka nije mogao da prođe, to je ulica. Možda ga je neko povezao, mi to ne možemo da znamo. Ne možemo da prepoznamo koji je auto i ko je u autu", navodi mogući scenario.

Dodaje i da je na obali Morave bilo pecaroša i trubača, te da bi neko morao čuti ili videti da je pao u vodu ili da se desila saobraćajna nesreća.

Kaže da su od brige pretraživali i reku, ali ne gubeći nadu da će ga pronaći - u tome ne posustaju.

Mole sve da pažljivo pogledaju fotografije nestalog Aleksandra Jovanovića i da pomognu u potrazi.