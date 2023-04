'OTAC JE NAPRAVIO VELIKU GLUPOST, SNOSIĆE POSLEDICE' Advokat o slučaju otetog deteta: Ovo je GLAVNI PROBLEM NA GRANICI! (FOTO)

Jelena Abramović, državljanka Srbije iz Beograda, proživljava noćnu moru nakon što joj je bivši suprug, Mašan L. (37), uzeo dvoipogodišnje dete i bez njenog pristanka i putnih dokumenata odveo ga u Švajcarsku.

Nakon više od 30 sati agonije, Mašan je javio Jeleni da je dete u Švajcarskoj, ali ne dozvoljava joj da ga vidi ili čuje. Jelena tvrdi da je dete najverovatnije prebačeno ilegalno i da ne zna kako je Mašan uspeo da ga preveze preko granice kad detetov pasoš ostao kod nje.

Ova situacija je izuzetno stresna i bolna za Jelenu i njenu porodicu, a ona se sada bori da pravdu dobije i da se njen sin vrati kući. Dete ima dva pasoša, srpski i švajcarski, i rođeno je u Srbiji.

Advokat Nemanja Todorović prokomentarisao je ovaj slučaj.

- Ako dete nema putnu ispravu, ne bi trebalo da je prešlo granicu regularnim putem. Sada su bili praznici i prelazio sam granicu. Dete je spavalo na zadnjem sedištu i ja sam dao pasoš. Inače sam išao u banju u Mađarskoj. Ja sam dao svoj pasoš, a moglo je da bude bilo čije dete. Jeste bilo moje dete, ali stvar je u tome što niko ništa nije proveravao. Niti je bilo majke u kolima, a mora postojati overena saglasnost kod notara da se dozvoljava roditelju da sam bez drugog partnera može preći granicu u određenom period. Dakle, daje se određeni period u kome se dete mora vratiti. Ovde nemamo čak ni putnu ispravu - rekao je advokat i dodao:

- Dete će svakako biti vraćeno majci u nekom trenutku. Možda potraje 15 dana, a možda 6 meseci. Postoji procedura kojom ona ide i ona traje neko vreme, to nije ništa sporno. Međutim, ovo što je otac uradio je jako glupo jer onog trenutka kada se dete vrati majci, on to dete neće moći samostalno da viđa pa dokle god ne odraste samo da može da se viđa sa njim. On će sada dok se to ne desi, viđati dete sa još 4 ljudi iz Socijalnog rada koji će mu prigovarati. U prevodu, neće više moći da ima normalnu komunikaciju sa detetom zbog ovoga što je uradio.

Autor: