I GROBNO MESTO SE MOŽE NASLEDITI, a evo šta se dešava sa telima najmilijih ako ga redovno ne plaćate

Naime, iza smrti korisnika grobnog mesta vrši se prenos prava korišćenja grobnog mesta na naslednike u ostavinskom postupku iza pokojnog nosioca prava korišćenja, a kao dokaz o pravu korišćenja grobnog mesta služi uverenje koje na osnovu službene evidencije, recimo za Beograđane, izdaje Dežurni centar i referenti Servisne službe na Novom groblju u Ruzveltovoj 50, u samom centru grada.

Na sajtu Uprave beogradskih groblja poručuju da uz obrazac zahteva za prenos prava korišćenja treba priložiti fotokopiju pravosnažnog ostavinskog rešenja i fotokopiju lične karte, (uz dostavu originala na uvid) i predati u pisarnici JKP “Pogrebne usluge“, Ruzveltova 50.

Naknada za održavanje i uređenje površine groblja se plaća za jednu ili više godina unapred.

Šta kaže zakon

Grobno mesto se ne može prometovati. Zapravo se pravo korišćenja grobnog mesta ne može preneti pravnim poslom među živima, nije moguće preneti ovo pravo na drugo lice nezavisno od toga da li se zahteva naknada ili ne. Pravo korišćenja grobnog mesta može se preneti pravnim poslom za slučaj smrti, može biti predmet kako zakonskog tako i testamentalnog nasleđivanja. Posmrtni ostaci moraju počivati u grobnom mestu najmanje 10 godina, a po isteku tog perioda se počivanje može produžiti, ako porodica, srodnici i druga lica koja za to imaju interes produžuju počivanje posmrtnih ostataka pod uslovima koje utvrdi skupština opštine, određeno je članom 18. Zakona. Istim članom Zakona je određeno da se sahranjivanje drugog lica u isto grobno mesto može izvršiti po proteku roka od deset godina, osim u slučajevima koje utvrdi skupština opštine. Pokopavanje posmrtnih ostataka vrši se na groblju koje je u upotrebi, pokopavanje posmrtnih ostataka van groblja koje je u upotrebi je kažnjivo za pravna lica novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 50.000 dinara.