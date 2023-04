Menopauza je prirodni završetak menstrualnog ciklusa. Baš kao i pubertet, koji označava početak, ovo je biološka promena, univerzalna za sve žene, a opet individualna u smislu određenih simptoma i vremena pojave predmenopauze i menopauze. Svaka od milijardu žena koja je starija od 50 godina proći će kroz menopauzu koja će za nju biti jedinstvena.

Dr Jelica Bjelić Macut kaže da menopauzu prate mnoge prirodne, fiziološke promene, jer dolazi do prestanka rada jajnika.

- Dolazi do nedostatka estrogena i prodesterona , a to pravi razne tegobe. To kreće od 48 godine otprilike... Imamo i period re nastanka gubitka ciklusa. On se zove perimenopauza. Imamo i problem kod mlažih žena, koje ulaze ranije u menopauzu... Te žene iako imaju 30 godina. One ulaze u preranu menopauzu. Ima i naslednog faktora, ali je bitan i način života - rekla je Macut.

Važno je da se javimo endokronologu, jer se odmah može utvrditi o čemu se radi, objašnjava Macut.

- Imamo žene sa naredovnim ciklusima... Zato je bitno postaviti dijagnozu, jer najčešće to biva problem policističnim ovarijumima. To se sređuje terapijama i slično. Najčešće oboljenje je to. Čak 25 odsto žena... - rekla je Macut.

Navodeći problem prerane menopauze, Macut ističe da postoji šansa da se taj problem reši.

- Terapija je hormonska nadoknada. Da probamo da sačuvamo jajnike - priča ona.

Kako kaže, prva stvar i simptom kod ulaska u menopauzu jeste gojenje, gde žene dobijaju od pet do devet kilograma. Druga stvar su, promene rasploženja, promena kože, nadimanja i slično.

- Da bi se skinuli ti kilogrami, moramo ići na dijetu... Bitne su i kosti. Jer ako žena uđe rano u menopauzu, gube se estrogeni, koji čuvaju kosti. Najčešće su bolesti osteoporoze, jer nema šta da šitit kosti - dodala je Macut.

Za menopauzu ne postoji adekvatna i konkretna terapija, jer je u pitanju prirodni proces, ali, kaže Macut, možeo voditi zdraviji način života kako bismo izbegli potencijalne komplikacije.

