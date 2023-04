PROIZVOĐAČI CRVENOG ZLATA NA MUKAMA: Malinari lane imali rekordnu otkupnu cenu, a pogledajte kolika će biti ove godine

Malinari Srbije su lane imali rekordnu otkupnu cenu koja je išla do 600 dinara za kilogram “crvenog zlata”, a ove sezone, zbog viška uskladištenog prošlogodišnjeg roda, ta cena bi mogla da padne čak četiri puta - na samo 150 dinara! A pre samo mesec dana od strane pojedinih otkupljivača i hladnjačara im je najavljeno da se ne nadaju višoj otkupnoj ceni od 300 dinara.

Povod za novu “pretnju” o obaranju otkupne cene, kako objašnjavaju otkupljivači i hladnjačari, jesu velike prošlogodišnje zalihe koje su ostale u skladištima. Zbog tih viškova, dodaju oni, cena maline u prodaji sada se kreće od 250 do 300 dinara kilogram, što je duplo niže u odnosu na prošlogodišnju prodajnu.

Još početkom marta na društvenim mrežama, u grupama koje okupljaju domaće proizvođače maline, nekoliko hladnjačara-otkupljivača je postavilo obaveštenje da, što se tiče njih, „ove godine zbog teške situacije na tržištu ne treba očekivati visoku otkupnu cenu maline“. U tom obaveštenju, oni su voćarima “preporučili” da obrade “onoliko koliko može porodično da se obere, ništa više od toga”.

- Ako ne budemo mogli da prodamo malinu po ceni koja pokriva naše troškove, mi nećemo moći da proizvođačima platimo otkupnu cenu kao velike hladnjače – pisalo je, između ostalog, u objavi jedne od manjih hladnjača iz zapadne Srbije.

Kilogram malina ove godine mogla bi da padne četiri puta

S druge strane, predsednik Asocijacije proizvođača maline Srbije Dobrivoje Radović, ponavlja da najave o niskoj otkupnoj ceni ovogodišnjeg roda “crvenog zlata” nisu realne, “jer ih plasiraju otkupljivači i hladnjače čije je učešće na tržištu tek 15 odsto”. Po njegovim rečima, niz faktora “obećava” da će otkupna cena biti optimističnih 400 do 500 dinara za kilogram.

- Tačno je da dosta maline ima u malim i srednjim hladnjačama, ali za to nisu krivi proizvodjači, već same hladnjače. Čast izuzecima koje imaju sopstvene plantaže, ali te male hladnjače napravljene u poslednjih 5-10 godina samo su posrednici u prodaji koji su osetili brzu zaradu. A sada im se, u stvari, „vraća“ to što su u sezonama 2020. i 2021. godine u izvozu uzimali od jednog do čak 2,5 evra po kilogramu smrznute maline, dok smo mi proizvođači po kilogramu dobili svega 10 do 15 dinara – istakao je Radović.

Uz to, kako kaže, ovogodišnji rod maline u Srbiji izvesno će biti manji nego lanjski, zbog kašnjenja zime i visokih temperatura kad im vreme nije i, s druge strane, više prolećnih padavina i niže temperature u ovom periodu.

Zasadi maline u ivanjičkom kraju

Poljoprivredni stručnjaci smatraju da će, po svim tržišnim naznakama, otkupna cena maline ipak biti niža nego lane. Koliko niža, pre svega zavisi koliko će do nove berbe iz hladnjača izaći prošlogodišnjeg roda.

- Prošlogodišnjom pretplatom, jer je cena bar za 30 do 40 odsto bila viša nego realna, zapravo je napravljena medveđa usluga proizvođačima, koji ništa nisu krivi i zadovoljno su trljali ruke. Jer, s druge strane, hladnjačari su ušli u dug i sada pokušavaju da ga ispeglaju. Prošle godine se upozoravalo da je reč o nerealnoj ceni i da nam se to može vratiti kao bumerang za čak naredne dve berbe. Realna otkupna cena, koja u potpunosti pokriva troškove proizvodnje i dozvoljava određenu zaradu, je 350 do 400 dinara za kilogram – objašnjava Jovan Milinković iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe.

Po njegovim rečima, obeshrabrujuće deluju najave hladnjačara i najopasnije bi bilo da zbog toga malinari jednostavno zapostave svoje malinjake i kažu “nećemo raditi” što je najgora varijanta za budućnost proizvodnje ovog domaćeg strateškog voća.

Inače, po podacima Uprave carina, iz Srbije je prošle godine izvezeno 68.000 tona maline po prosečnoj ceni od 5,5 evra za kilogram.

