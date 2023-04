Vučević: Granit 2023, veličanstven prikaz, završena generalna proba!

Generalna proba prikaza snage i moći Vojske Srbije "Granit 2023" uspešno je obavljena na aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, a tim povodom ministar odbrane Miloš Vučević naglasio je da će sve što će biti prikazano u subotu, na Dan Vojske Srbije, biti na ponos i otadžbine i građana Srbije.

- Sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da je uspešno završena generalna proba prikaza sposobnosti Vojske Srbije Granit 2023 - rekao je Vučević za Tanjug i dodao da će tu konstataciju navesti i u izveštaju predsedniku Srbije kao vrhovnom komandantu oružanih snaga.

Vučević je naglasio da Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane sa nestrpljenjem i velikom nadom čekaju 22. april, da još jednom sve prikažu pred celokupnom javnošću Srbije i brojnim gostima iz inostranstva.

- Ovo sve deluje vrlo impresivno na ponos svih građana i otadžbine - rekao je Vučević i naglasio da će svi, makar i ako letimično pogledaju moći da vide koliko je vojska napredovala, koliko je snažnija, opremljenija, osposobljenija, motivisanija, ornija nego u godinama iza nas.

Kazao je da je Vojska Srbije, zahvaljujući svemu što je učinjeno, na ponos otažbine i svih građana, najsnažniji garant slobode i nezavisnosti naše države. Vučević je čestitao svima koji su učestvovali u pripremi tog veličanstvenom prikaza sposobnosti i naoružnja VS i pozvao sve sve građane da u subotu dođu na aerodnom u Batajnici koji nosi ime jednog od navjećih heroja i stradalinika 1999. po pukovniku pilotu Pavloviću. Dodao je da na obeležavanje Dana Vojske Srbije posebno poziva decu, roditelje, škole, i da će svi zainteresovani moći da čuju detaljna objašnjenja o vežbama i oruđu, ali i profesiji kojom se bave.

- Više od 5.000 pripadnika učestvuje u prikazu i više od 2.300 komada oruđa i oružja - svega čime vojska raspolaže - rekao je Vučević i dodao da da će na aerodromu biti i poseban deo u kojem će izlagati predstavnici grupacije odbrambene industrije Srbije.

Vučević je dodao da je generalna proba prilika da oštro oficirsko oko uvidi da li postoji nešto što treba da bude dotegnuto i uglačano, kako bi se do subote sve dovelo do savršenstva. Zahvaljujući njihovom znanju i sposobnosti čeka nas spektakl, rekao je Vučević. Kapije aerodroma za sve posetioce, koji žele da razgledaju najsavremenije naoružanje i vojnu opremu VS biće otvorene od 9 do 15 časova.