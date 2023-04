OGLASILA SE MAJKA DETETA KOJE JE OTAC ODVEO U ŠVAJCARSKU: Evo šta kaže nakon sastanka sa nadležnima - uzda se u JEDNU VAŽNU STVAR

Najveću nadu da će uskoro biti sa dvoipogodišnjim sinom Beograđanka Jelena Abramović (32) polaže u nadležne državne organe, budući da je njen suprug Mašan Lubarda (37), nakon što mu je zatražila razvod braka, odveo njihovo dete u Švajcarsku bez pasoša i njenog pristanka i praktično ga od nje oteo.

Radi rešavanje ove porodične drame Jelena se sastala s predstavnicima ministarstava pravde i spoljnih poslova, u koje se, kako je poručila, uzda da će joj pomoći da vrati dete.

- Podrška države mi mnogo znači, upoznati su sa slučajem, videćemo šta će se dalje dešavati. Zahvalna sam Ministarstvu pravde i Ministarstvu spoljnih poslova, ministru Ivici Dačiću, koji mi je pružio podršku, konzulatu, i uzdam se u to da će mi država pomoći da vratim dete i da pravda pobedi.

Bitno mi je da imam podršku mnogih i nadam se da ću uskoro biti s detetom - poručila je Jelena.

Mihajlo Šaulić, generalni konzul Srbije u Švajcarskoj, rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije da konzulat deluje po nalogu državnih organa, koji sakupljaju sve činjenice.

- Kao što je ministar Dačić rekao, mi nismo bili zvanično obavešteni o ovome sve do trenutka dok se oni nisu neposredno sreli, pa nas je ministarstvo obavestilo. S detaljima nismo upoznati, još nemamo nikakvu zvaničnu informaciju. Kad se budu utvrdile sve činjenice i obaveste nas, imaćemo više informacija - rekao je Šaulić, ali nije mogao da podeli nikakve detalje iz slučaja, kao ni to da li je konzulat u kontaktu sa ocem deteta.

Repac: Dete će imati traumu za ceo život

Psiholog Snežana Repac jerekla da ova situacija stvara detetu traumu za ceo život:

- Dete sve oseća i ovo će uticati na njegovu egzistenciju. Dete mora da oseća sigurnost kako bi raslo zdravo. Ono oseća nedostatak drugog roditelja. Ne znamo koji je motiv, a posledica može biti traumatski obrazac, a to je kao da je zlostavljano. Problem je osveta, koja ide na štetu dece. Ako otac govori za majku da je psihopata, to će dete negde pročitati u budućnosti, time ostaje obeleženo do kraja života.

Istakao je i da pošto oni nisu državljani Švajcarske, delovaće se u skladu sa instrukcijama iz Beograda.

- Sve što naši organi budu očekivali od nas mi ćemo sprovesti - zaključio je Šaulić.

Otac deteta Mašan Lubarda nije odgovarao na pitanja Kurira, ali je za medije ponovio da je dobio privremeno starateljstvo nad detetom.

- Dobio sam starateljstvo nad sinom u januaru kao privremenu meru dok se ne završi brakorazvodni postupak. Švajcarska mi je dala - rekao je Lubarda, koji je švajcarskim vlastima prijavio još uvek zakonitu suprugu da je navodno bez njegovog znanja i saglasnosti dovela dete u Srbiju.

Ovim navodima on je praktično potvrdio da je ženu prijavio i starateljstvo nad sinom zatražio od švajcarskih vlasti tek nakon što je saznao da je Jelena 6. januara podnela zahtev za razvod braka. Jelena je za Kurir izjavila i da je s detetom legalno došla u Srbiju u decembru, pre njegove prijave, kao i da im je Mašan lično kupio avionske karte, te da je i on doleteo u Srbiju nekoliko dana posle nje i deteta.

Potez oca je pripreman mesecima Advokat Željko Simić objasnio je u jutarnjem programu Kurir televizije kako je moguće da otac bez saglasnosti majke i bez dokumenta pređe granicu: - Nikad niko ne pravi ovakav potez naglo, već ga priprema mesecima pre nego što se desi. Moguće je da čak i dete ne napusti Srbiju. Bilo je situacija da otac kaže majci, u redu vratiću ga, ali pošalji mi pasoš, pa tek onda napusti zemlju s detetom. Glavna stvar je da postoji procedura o otmici dece koja tačno definiše kako postupati kad nema sudske odluke o vršenju roditeljskog prava. A oni roditeljsko pravo vrše zajednički, jer nema ni privremene mere. Mi ne znamo ništa zvanično. Ovde se igra jako prljavo. Iz velike ljubavi dolazi do velike mržnje i nikad tu ne znamo ko je nevin, a ko je žrtva. Republika Srbija ima protokole šta se radi u ovom slučaju. Što pre se majka izjasni o vraćanju deteta, to će pre država moći da joj pomogne.

Jelena je u ispovesti za Kurir apelovala na nadležne institucije da joj pomognu da sazna kako je dete bez putnih dokumenta i njene saglasnosti prešlo granicu. Njena ispovest je podigla Srbiju na noge, a Prvo osnovno tužilaštvo je saopštilo da već rade na rešavanju ovog slučaja.

