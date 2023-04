Granit 2023: u Batajnici i PR-DC – prilika za zapošljavanje novih inženjera i stručnjaka

U subotu, 22. aprila od 9:15 časova na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ počinje prikaz povodom Dana Vojske Srbije, pod nazivom Granit 2023 biće angažovano više od 5000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 2300 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova. Biće prikazano najsavremenije naoružanje i vojna oprema Vojske Srbije, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije.

Osim toga, posetioci će imati priliku da vide vertikalne manevre specijalnih jedinica, nalete vazduhoplovnog ešelona i defile pripadnika specijalnih jedinica opremljenih najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom.

Sutra će se u Batajnici naći i domaća inovativna kompanija PR-DC, čiji će se proizvodi nalaziti u delu gde je prikaz bespilotnih letelica. U fokusu ove kompanije biće dron IKA bombarder, ali će posetioci moći da vide i ostale bespilotne letelice, koje su u potpunosti napravljene u Srbiji.

Iz kompanije naglašavaju da im je izuzetna želja da sutrašnji dan bude prilika za upoznavanje novih stručnjaka i budućih kolega, imajući u vidu da kompanija trenutno ima otvorene oglase za nekoliko pozicija za projektovanje i proizvodnju dronova, iz oblasti elektronike, programiranja, kompozitnih materijala i CNC obrade.

“Pozivamo sve koje zanima industrija bespilotnih letelica da sutra dođu u Batajnicu i vide na licu mesta šta je to što mi proizvodimo i uvere se da srpski vazduhoplovni inženjeri umeju da stvore dronove koji će osvojiti svet. Posebno se radujemo mogućnosti da u živom razgovoru možda dođemo i do novih kolega, s obzirom na to da rastuća potražnja svakako iziskuje i pojačan tim. Ovo je sjajna prilika za inženjere da rade u struci, proširuju svoja znanja a za tek svršene akademce prava odskočna daska za njihove karijere. Mi smo tu i dočekaćemo ih raširenih ruku. Svakako očekujemo i sve građane koji bi voleli da uživo vide naše dronove, sa strpljenjem ćemo ih upoznati sa svim našim proizvodima. Nadamo se dobrom i uspešnom danu sutra u Batajnici”, kaže Miloš Petrašinović, glavni inženjer PR-DC-ja.

Sutra se u batajnici očekuje prisustvo najvišeh državnog vrha Republike Srbije, Vojske Srbije I svih bezbednosnih službi. Kapije vojnog aerodroma „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ biće otvorene u subotu za sve građane od 9 do 15 časova, a najatraktivniji deo programa počeće u 11 časova. Sva sredstva ratne tehnike koja će biti izložena već su postavljena na aerodromskim stazama, a u toku je poslednje doterivanje letačkog dela programa.

