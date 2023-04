Igor Vujičić: Srbija u narednih 12 meseci dobija 500.000 pametnih brojila

Elektrodistribucija Srbije raspisala je tender za nabavku gotovo pola miliona pametnih brojila. Ovaj projekat je nastavak razvoja energetske infrastrukture i modernizacije sistema čime se postiže smanjenje gubitaka i mogućnost daljinskog upravljanja potrošnjom električne energije.

Naše tržište jedinstveno je po tome što se čak tri domaće kompanije bave proizvodnjom savremenih mernih uređaja. Udružene, ove tri kompanije mogu da nastave saradnju sa Elektrodistribucijom Srbije i u narednih godinu dana proizvedu gotovo pola miliona pametnih brojila. Vrednost ovog velikog i važnog projekta je sto miliona evra.

Igor Vujičić, predstavnik domaće industrije pametnih brojila objasnio je da projekat podrazumeva proizvodnju, isporuku i ugradnju gotovo 500.000 pametnih brojila po principu „ključ u ruke“.

- Sredstva su obezbeđena preko Vlade Republike Srbije, odnosno ministarstava energetike i finansija. Ono što je značajno je da je projekat veoma kompleksan. Predviđeno je da se s projektom započne na leto i da bude završen u narednih 12 meseci. Poređenja radi, tako veliki i sveobuhvatni projekti obično se sprovode u periodu od tri do pet godina. Tako je bilo u Holandiji, Češkoj, Hrvatskoj... U Srbiji je do sada kroz ovakve projekte godišnje ugrađivano od 100.000 do 120.000 brojila. Crna Gora koja ima približno 500.000 mernih mesta uradila je ovakav projekat za devet godina, a Oman koji ima 1.200.000 brojila, za realizaciju je predvideo period od deset godina - objasnio je Vujičić.

Udruženi domaći proizvođači

Vujičić je objasnio da je zbog kompleksnosti projekta neophodna mobilizacija kompletnog proizvođačkog i izvođačkog kapaciteta u Srbiji.

- Tri domaća proizvođača samo udruženim snagama mogu sprovesti ovaj projekat. Prethodni projekti zahtevali su obim proizvodnje od 100.000 brojila godišnje. Veliki je izazov pred nama i jedna firma sama to ne može da uradi, kao ni samo jedna firma za ugradnju i elektromontažne radove, te je ovde potreban konzorcijum domaćih privrednika da bi se posao završio.

Ovaj projekat, kako kaže Igor Vujičić, za našu privredu znači zapošljavanje ljudi, podizanje prozvodnih kapaciteta i jačanje izvoznog potencijala.

- Naše, domaće firme izvoze svoje proizvode, nismo orijentisani samo na domaće tržište. Konkretno, izvozimo u deset zemalja, od Južne Amerike, Evropske unije do Bliskog istoka... U kontinuiranom smo pogonu i proizvodnja radi svakodnevno i udruženo možemo ispratiti ovaj projekat gde je najveći izazov najpre proizvodnja, a potom i ugradnja – kazao je predstavnik domaće industrije pametnih brojila za Tanjug.

Koja je razlika između starih i novih, pametnih brojila?

Prema rečima Igora Vujičića, stara tradicionalna brojila mere samo potrošnju električne energije i to samo u dve tarife - jeftinijoj i skupoj.

- Savremena regulativa i trendovi su kao i u telekomunikacijama gde smo nekada imali samo potrošnju impulsa, a danas imamo razne pakete za korisnike... Savremena brojila, jednostavno rečeno ne mere samo električnu energiju već daljinski komuniciraju. Moguće je daljinski upravljati potrošnjom i meriti profile potrošnje, što će omogućiti fleksibilnije tarifiranje gde će pametna brojila praviti infrastrukturu za razvoj tarifne politike u budućnosti. Potrošnja će biti povoljnija za kupce i optimalnija, što je značajno sa stanovišta sve veće potrebe za optimalnim i održivim korišćenjem električne energije zbog njenog nedostatka na globalnom nivou – istakao je Vujičić.

Nema straha od hakerskih napada

Svaka računarska mreža može da se hakuje ako ne postoje mehanizmi zaštite i bezbednosti.

- U implementaciji pametnih brojila i uopšte u smart metering-u postoji security sertifikacija i sajber security. Mi naše proizvode sertifikujemo u Češkoj za EU i u švajcarskom Institutu za metrologiju i imamo security sertifikate za zaštitu podataka i njihovog prenosa preko niskonaponske mreže ili telekomunikacionih operatera. Podaci o potrošnji se kriptuju i postoje ključevi koji se razmenjuju između centra upravljanja i brojila tako da je komunikacija potpuno bezbedna – objasnio je Igor Vujičić.

Svi imaju korist od pametnih brojila

Predstavnik domaće industrije pametnih brojila objasnio je danas da će od zamene starih brojila svi imati koristi – i Elektrodistribucija Srbije, i tržište i sami potrošači.

- Potrošači će na dnevnom nivou sa savremenim brojilima imati uvid u dnevnu potrošnju. Postoje različiti interfejsi koji mogu komunicirati sa korisnicima, oni mogu skinuti aplikaciju na telefon i pratiti svoju potrošnju ili proizvodnju električne energije ako imaju solarne panele ili druge vrste obnovljivih izvora u sklopu svog domaćinstva ili privrednog društva. Moći će i da porede potrošnju sa prosečnom potrošnjom ili potrošnju u svom komšiluku i biće motivisani da optimalno koriste svoju eneregiju. Imaće mogućnost i da sa distribucijom ugovaraju različite tarifne pakete koji će biti povoljniji – istakao je Vujičić.

Smart metering ubrzava razvoj energetskog sektora

Igor Vujičić istakao je da je Srbija uvek imala jaku energetiku i da je ona zamajac razvoja jedne zemlje kao što su i telekomunikaciona i putna infrastruktura.

- Sve ostale delatnosti oslanjaju se na ova tri stuba. Srbija ima jako razvijenu domaću industriju u sektoru eneregetike, posebno u sektoru prenosa i distribucije električne energije koja se održala i koja po mojim saznanjima ima jak izvozni potencijal. Implementacija ovakvih projekata ubrzava razvoj energetskog sektora i svakako je za pohvalu. Srbija ima oko tri miliona potrošača i po mojoj proceni za šest do devet godina mislim da će cela Srbija biti pokrivena pametnim brojilima – istakao je predstavnik domaće industrije pametnih brojila.