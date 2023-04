SPREMITE SE! Pred nama najsunčaniji i najtopliji vikend ovog aprila: Ipak, u jednom delu zemlje očekuje se 'POTOP'

Prvih petnaestak dana aprila protekli su u znaku vrlo hladnog i promenljivog vremena, često nalik jesenjem, a na samom početku meseca zavejao nas je i najobilniji sneg.

Dobra vest je da se vreme konačno stabilizovalo i da će vikend pred nama biti najtopliji vikend ovog aprila, uz pravo prolećno vreme. Ipak, izuzetak će biti jedan deo zemlje.

U subotu će na istoku Srbije, odnosno u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ovim predelima očekuje se i veća količina padavina i palo bi i preko 20 milimetara kiše po kvadratnom metru.



U ostalim predelima Srbije ujutro se očekuje vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo.

Sredinom dana i posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom i to u južnim, centralnim, jugoistočnim predelima Srbije i to uglavnom u njihovim brdsko-planinskim predelima.

Jutarnja temperatura biće od 2°C na jugu do 10°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 22°C, u Beogradu oko 20°C.

Inače, u većem delu Srbije duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Drugog dana vikenda u Srbiji će biti pravi prolećni dan.

Očekuje se ugčavnom pretežno sunčano, a lokalni pljusak sa grmljavinom samo lokalno i ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, prema kraju dana u košavskom području biće u pojačanju.

Jutarnja temperatura biće od 4°C na jugu Srbije do 11°C i u Beogradu, maksimalna dnevna od 20 do 24°C, u Beogradu do 23°C.

Inače, pravo prolećno i ugodno vreme ići će na ruku maratonu, koji se u nedelju održava u Beogradu.

U noći ka ponedeljku očekuje se naoblačenje, pa će početkom sledeće sedmice biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Biće uslova za grad, olujni vetar i obilne pljuskove.

Maksimalna temperatura biće oko 20°C.

U utorak sledi novo jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a u sredu i jače zahlađenje, uz osetniji pad temperature vazduha, a južni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

Od četvrtka sledi postepena stabilizacija vremena i porast temperature vazduha.

Autor: