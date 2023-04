TUGA! OVO JE SNIMAK POSLEDNJEG MIROLJUBOVOG LETA PRED POGIBIJU: Uživao je sa prijateljem na paraglajderu, a onda je usledio KOBNI PAD

Ratni veteran, Miroljub Janićijević Ceki(53) iz Niša poginuo je danas oko 14,30 prilikom poletanja paraglajderom, potvrđeno je Kuriru. Tragedija se dogodila na uzletištu Koritnjak iznad Niške Banje.

On je samo nekoliko minuta pre pogibije snimio je svoj let. Miroljub je uživao u letu sa svojim prijateljem koji na snimku jede jabuku. Njih dvojica su razgovarali, da bi nešto kasnije Janićijević poginuo. Nišlije se na društvenim mrežama opraštaju od Janićijevića koji se više do tri decenije bavio paraglajdingom i koji je bio pripadnik 63. padobranske brigade.

- Otišao je najbolji među najboljima, oficir, drug, padobranac i paraglajderista. Otišao je Ceki u plave visine, tamo gde je bio svoj na svome. Naša padobranska zajednica izgubila je velikog druga, sportistu i instruktora, gubitak koji se teško moze nadoknaditi. Porodici i prijateljima iskreno saučešće. Plavo ti nebo druže naš - napisao je na Fesbuku, Miroljubov prijatelj, Sanimir Handanagić.

Kako je došlo do nesreće još nije zvanično saopšteno. Prema nezvaničnim informacijama, prilikom poletanja, jedan deo paraglajdera se ispumpao nakon čega je došlo do kobnog pada.



Prisutni su priskočili u pomoć, stigla je i Hitna, ali su lekari samo mogli da konstatuju smrt. Vazduhoplovni savez Srbije proglasio je zastavnika Miroljuba Janićijevića, pripadnika Specijalne brigade, za najboljeg padobranca Srbije u 2016. godini, dodelivši mu plaketu „Zlatni orao” .

Janićijević je inače bio najmlađi padobranac u Srbiji još 2013. godine kada je tu titulu poneo jer je imao 43 godine i 5.000 skokova padobranom.

