ZA VIKEND TOPLO, A ONDA PREOKRET - RHMZ najavio zahlađenje i obilne padavine! U ovim delovima Srbije očekuju se KIŠA I GRMLJAVINA

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom povremeno se očekuju na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo. Jutarnja temperatura biće od šest stepeni do devet, a najviša dnevna oko 21 stepen.

Novo pogoršanje vremena

Za vikend toplo, u većini mesta od 20 do 23 °C. Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi uz grmlјavinu očekuju se samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Početkom sledeće sedmice u svim predelima nestabilno sa kišom, plјuskovima, grmlјavinom i uslovima za lokalno veću količinu padavina. Od utorka će biti i malo svežije, a stabilizacija vremena uslediće tek od četvrtka.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.