DECA OSTAJU BEZ OČEVA NAKON DNK TESTOVA! Šta se dešava kada se utvrdi da je žena slagala muža

Kada se DNK analizom dokaže da otac nije "pravi" i kada taj dokument stigne na sud, njegovo ime se odmah briše iz detetove matične knjige rođenih. Tog trenutka dete ostaje bez oca uz mnoštvo psiholoških trauma.

U najvećem broju slučajeva kada muškarac sazna da nije otac deteta koje je gajio dolazi i do pokretanja brakorazvodne parnice. Kada se obrišu sa papira, prevareni očevi nemaju više nikakve zakonske obaveze prema deci. Ipak, u nekim situacijama neki od njih nastave da se ponašaju kao i pre saznanja o očinstvu, otkrivaju za Informer advokati koji su zastupali ljude na sudu u ovakvim parnicama.

Stresno i mučno

Advokat Ljubiša Živadinović kaže za Informer da je osporavanje očinstva veoma stresna i mučna situacija, pogotovo za decu, koja saznaju istinu na takav način.

- Ovakvi slučajevi su veoma teški za obe strane, i za roditelje, ali pre svega za decu. Za dete je to ogromna trauma, jer odjednom neko za koga je od rođenja mislilo da mu je tata, to zapravo nije. Tu je toliko pitanja bez odgovora, zatim strah od eventualnog upoznavanja biološkog oca... Odjednom sve nestaje, kako na papiru, tako i u životu. Gubi se porodica, sve se raspada. Jer od tog trenutka kada sud utvrdi da tata nije biološki, on mora da se obriše iz matične knjige rođenih. U dokumentima je tada zavedeno da ima samo majku, dok se možda ne pojavi biološki tata i prizna ga - objašnjava Živadinović.

Nije blizak porodici

Advokat Miloš Antić objašnjava da su podnosioci tužbe uglavnom muškarci mlađe dobi i to rade neposredno nakon rođenja deteta.

- U praksi se na osnovu presude radi promena u matičnoj knjizi rođenih i eventualno se upisuje novo ime oca - navodi advokat Antić i ističe da biološki otac deteta uglavnom bude neko ko nije blizak porodici.

Na pitanje kako reaguju prevareni očevi prilikom saznanja bolne istine otkriva:

- Prvo šok, neverica, čak i negiranje. A onda slede bes, ljutnja, svađa, pretnje, jezive uvrede na račun žene. Jer kada stigne DNK test, očevi koji su i podneli tužbe, osim što saznaju da nisu biološke tate, postaju svesni i da ih je žena varala i držala u laži godinama. Sećam se jednog slučaja koji je baš ostavio gorak utisak na sve nas u sudnici. Muž je posle 14 godina rešio da kroz parnicu proveri svoje očinstvo. Ja sam zastupao majku, koja je uporno tvrdila da on jeste biološki otac i išla do kraja. Kada je došao momenat da sud naloži da se uradi DNK analiza, moja klijentkinja i dalje nije popuštala i tvrdila je da govori istinu. Čak i kada je stigao rezultat da on nije otac njene ćerke, koja je tada imala 14 godina, ona je govorila da to nije istina. Najgore od svega je što je tek posle nekog vremena žena priznala da ga je varala sa kolegom na službenom putu i da je dete njegovo!

Postupak za utvrđivanje očinstva - Pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta - U postupcima za priznavanje ili osporavanje očinstva važi istražno dokazno načelo - Pravilo je da se u ovoj vrsti sporova obavezno sprovodi dokazni postupak veštačenjem - Veštačenje će se najčešće sprovesti metodom DNK analize, ali i antropogenetskim veštačenjem - Kada stigne negativan rezultat, otac koji nije biološki briše se iz matične knjige rođenih

Veliki preokret

Sa njim je saglasna i advokatica Jelena Zekić iz advokatske kancelarije "Grgur".

- U našem zakonodavstvu postoji mogućnost podnošenja tužbi radi utvrđivanja i osporavanja očinstva. U oba slučaja za odlučivanje je nadležan Viši sud, po mestu prebivališta deteta. U slučaju kada DNK test pokaže da otac nije biološki, tu dolazi do velikih preokreta. Osim strašnih saznanja, sud nakon dobijanja dokaza o očinstvu šalje dopis matičnoj službi, koja nakon presude briše oca iz dokumenata, jer je zvaničnim putem dokazano da on nije biološki tata - priča Zekićeva.