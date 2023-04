DANAS PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, POSLE PODNE MOGUĆA PROMENA! Temperature će ići čak do 23 stepena

U Srbiji pretežno sunčno i toplo, dok su posle podne u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi.

Krajem dana na zapadu Srbije naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima.

Vetar slab do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Krajem dana povećanje oblačnosti, u toku noći ka ponedeljku povremeno kiša.

Prognoza vremena za narednih sedam dana

U ponedeljak i utorak biće nestabilno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i većom količinom padavina, i to u ponedeljak na severu, a u utorak na jugu i u centralnim krajevima.

U sredu promenljivo oblačno uz postepeni prestanak padavina i umeren, povremeno jak severozapadni vetar.

U ponedeljak se zadržava toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 21 do 23 stepena, a u utorak i sredu osetno hladnije za oko 6 do 8 stepeni.

Postepena stabilizacija vremena očekuje se od četvrtka, saopštio je RHMZ.

Autor: