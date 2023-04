SUTRA NOVI TEMPERATURNI ŠOK: Od ponedeljka zahlađenje sa olujnim vetrovima, za Prvi maj pljuskovi

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu i otkrio kakvo vreme možemo očekivati u danima koji su pred nama. On je najavio da nas od danas ponovo čeka nestabilno vreme, a početkom maja čak i obilni pljuskovi.

- Sa približavanjem hladnog fronta u noći ka ponedeljku na severu regiona mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ponedeljak sa širenjem uticaja frontalnog poremećaja jača destabilizacija atmosfere uz kišu i grmljavinske pljuskove, a biće uslova za lokalne vremenske nepogode, posebno nad istočnim i jugoistočnim delovima regiona gde će biti najtoplije uz maksimume i do oko +25 stepeni Celzijusa - kaže Čubrilo.

Kako kaže, u zonama nestabilnosti vetar će biti severozapadni i može imati olujne udare. Ističe da će vreme u utorak biti svežije, a nad istočnim, jugoistočnim i središnjim delovima regiona biće nestabilno uz čestu kišu i pljuskove, dok će nad ostalim delom regiona uglavnom biti suvo.

Ističe da je sredinom nedelje moguće još jedno prolazno pogoršanje uz padavine uglavnom nad središnjim i južnim delovima regiona.

- Uslediće dalje zahlađenje tako da bi na višim planinama moglo biti i snega. Vetar bi okrenuo a jak, severozapadni, dok bi se u sredu dnevni maksimum kretao od +6 do +13 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka za kraj aprila. Oko 27.04. sa razvedravanjem sledi nekoliko vrlo hladnih noći gde bi se minimumi u nižim delovima regiona uglavnom kretali od +1 do +6 stepeni Celzijusa, te je bi pred zoru često bila moguća pojava slabog, uglavnom, prizemnog mraza, dok bi na višim planinama bilo mraza i do -5 stepeni Celzijusa - navodi on.

Problem za voćare

Objašnjava da ovako niske temperature kasno u proleće predstavljaju ozbiljan problem jer mogu u velikoj meri ošteti zametnuto voće.

- Krajem sledeće nedelje postepeno otopljenje ali bi se maksimumi i dalje uglanvom držali ispod +20 stepeni Celzijusa. Za sada početkom maja na modelima stoji signal za novo pogoršanje uz grmljavinske pljuskove i u ovom momentu barem do oko 07.05. nema signala za jače otopljenje - priča on.

Dodaje da će od nedelje ponovo biti vrlo nestabilno uz pljuskove, a prve nedelje maja biće jačeg zahlađenja na višim planinama uz prolazni sneg.

