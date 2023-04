NIJE GOTOVO SA SNEGOM? Poznati meteorolog za Pink o prognozi za naredne dane: Evo kakvo će vreme biti za 1. maj! OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da su smena kiše i sunca normalni za ovaj period godine.

- Ovo je školski primer proleća. Ne može se očekivati sunce i visoka temperatura svaki dan. I kiša je sastavni deo proleća - naveo je Todorović i dodao da je za poljoprivredu jako važno da ima dovoljno kiše.

- I temperaturni skokovi su uobičajeni. U svakom godišnjem dobu su moguće nagle promene, odnosno skokovi temperature. To je karakteristika naše klime, jedino što se pojedini ljudi možda nisu prilagodili - objasnio je Todorović i dodao:

Ušli smo u topli deo godine i sada krajem aprila grmljavine i pljuskovi postaju normalna pojava. Snega može biti samo još na visokim planinskim predelima i to na kratko.

Govoreći prognozi do kraja meseca i prvoj nedelji maja, Todorović je naveo da se očekuje promenljivo vreme.

- To znači dan, dva ili tri sunčano, pa isto toliko kiša. Do srede se očekuju kiša i oblaci, od večeras i pad temperature na 15 do 20 stepeni. To je oko ili malo ispod proseka. Grmljavina u maju postaje sve učestalija, a reč je o pojavi opasnoj po život zbog čega je neophodan oprez - istakao je Todorović.

