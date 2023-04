Ministarka Grujičić o novom Zakonu o transplantaciji: Ko ne želi da donira organe, biće u posebnom registru

Srbiji trenutno ima oko 800 odraslih pacijenata i 30 dece koji čekaju transplataciju bubrega.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić rekla je da je novi zakon o transplataciji organa spreman i da podrazumeva dobrovoljno davalaštvo organa.

Kako je rekla, oni koji ne žele da daju svoje organe, biće registrovani i taj će se registar voditi preko Uprave za biomedicinu.

Ona je na konferenciji za medije ispred bilborda "Najvažniji poziv u životu", u okviru istoimene kampanje, u Beogradu kazala da je u Pravilniku o ustanovljavanju moždane smrti izmenjena definicija kao potpuni prestanak rada ćelija i tkiva u ljudskom organizmu.

Zbog nedostatka zakona nema transplantacija organa umrlih davalaca.

- Ono što je dobro jeste da smo dozvolili da Insitut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Insitut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici imaju pravo da presađuju srce i iskreno nije mi bilo jasno kako je do sada njima bilo zabranjeno da to rade, pogotovo s obzirom na to što se Klinički centar Srbije nije najbolje organizovao povodom te transplatacije - istakla je Grujičić.

Prema njenim rečima, Vojnomedicinska akademija će dobiti pravo da radi transplataciju jetre i bubrega, Klinički centar Srbije će moći da radi transplataciju jetre, bubrega i srca.

- Ostaje nam još da rešimo transplataciju pluća. Određeni broj kolega je bio na obuci, međutim to zahteva jednu posebnu tehnologiju, tako da ćemo morati da vidimo kada to može da počne - zaključila je ministarka i pozvala građane da postanu davaoci organa.

Zamenica dorektora Sektora za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Danica Lukić rekla je da je najveći problem zdravstvenog sistema Srbije nedostatak davalaca.

- U Srbiji trenutno imamo oko 800 odraslih pacijenata i 30 dece koji čekaju transplataciju bubrega. Oko 90 odraslih čeka transplataciju jetre i oko 40 transplataciju srca - naglasila je Lukić.

Kako je ukazala, za one vrste transplatacije koje se ne rade u Srbiji država šalje na lečenje u inostranstvo. Iako je država obezbedila sva potrebna finansijska sredstva za tu vrstu lečenja, Srbija se ipak nalazi u teškoj situaciji, jer nema kadaveričnih donatora.

- Svi inostrani centri zahtevaju razmenu organa, svi transplatacioni centri zahtevaju da se u određenom roku dat organ vrati državi koja je primila pacijenta i dala organ - kazala je Lukić.

U okviru kampanje, koju organizuju Ministarstvo zdravlja, RFZO i Hemofarm grupa i njena fondacija, ispod bilborda je postavljena stolica na visini od oko metar i po na kojoj je sedela Slavica Obradović koja već devet godina čeka na transplataciju jetre.

Stolica će ostati na tom mestu, kako bi tu mogao da sedne bilo ko ko čeka organe kako bi skrenuo pažnju na potrebu za donorima organa.