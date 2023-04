NEMA ŠALE SA POREZNICIMA: Do ovog datuma proverite poresku prijavu, posle toga greške se ne priznaju, a porez mora da se plati

Najplaćeniji Srbi ovih dana bi trebalo da provere portal e-Porezi. Sve što o njihovim primanjima znaju, poreznici su popunili u "radne" verzije poreskih prijava, a do 15. maja imaju vremena da isprave eventualne greške i upišu prihode koji su, u prvom krugu, promakla oku poreznika. U suprotnom, radna verzija će postati - prava prijava.

- Poreska uprava je na osnovu podataka iz službenih evidencija, na portalu e-Porezi postavila popunjenu prijavu poreskim obveznicima koji su u prošloj godini ostvarili dohodak koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom - saopštila je Poreska uprava.

To je dohodak, koji umanjen za plaćene poreze i doprinose, prelazi iznos 3.719.376 dinara. Poreski obveznici kojima dohodak za oporezivanje godišnjim porezom iznosi nula dinara, reč je o polju 3.12 Obrasca PP GPDG, nemaju obavezu podnošenja poreske prijave.

DO 40 LETA POVOLJNIJE Dobro plaćeni građani Srbije koji su mlađi od 40 godina imaju pravo na dvostruko veći neoporeziv limit. Oni su obveznici ovog poreza ukoliko premaše 6,4 miliona dinara godišnjih prihoda.

Poreznici imaju uvid u sve uplate, a kako njih prati matični broj, lako ih povezuju sa obveznicima. Poreske prijave su popunjene samo za one građane čija primanja po njihovoj evidenciji premašuju 3,2 miliona dinara.

- Poreska uprava je rešila da pojednostavi prijavu poreza i zato su ove godine popunili prijave na osnovu podataka kojima raspolažu - objašnjava poreski savetnik Aleksandar Vasić.

- Sada svaki obveznik treba da prekontroliše unete podatke. S obzirom da postoje određena umanjenja za izdržavane članove domaćinstva, ljudi treba da to dodaju ukoliko imaju decu. Poreznici to ne znaju. S druge strane, postoji mogućnost da poreznici raspolažu eventualno nekim pogrešnim podacima. To bi moglo da se desi ako je slučajno poslodavac uplatio platu sa pogrešnim matičnim brojem ili da neke prihode nisu uneli. Oni mogu da ne vide uplate iz inostranstva. To obveznik treba da doda. Kasnije će se do njih doći svakako. Ukoliko obveznik ništa ne izmeni, Poreska uprava će 15. maja smatrati da se ćutanjem potvrđuje i prihvata i podneće je.