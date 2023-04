PROGOVORIO MILAN KOG JE BIVŠA OPTUŽILA DA JOJ JE BAGEROM SRUŠIO KUĆU! Ovo je njegova verzija: Prevarila me sa mojim bageristom

Milan Janković, autoprevoznik iz Leštana, bivši muž žene J. J, koja ga je ona optužila da joj je u subotu bagerom srušio kuću, otkriva svoju stranu priče o ovom događaju koji je sve šokirao prethodnog vikenda, a saga se dalje nastavlja u medijima.

Janković najpre kaže da nije on unajmio drugara da sruši kuću, jer je kuća njegova, koliko i njena, s obzirom na to da su je zajedno pravili u braku, već da je njemu drugar i saradnik kuću oštetio jer mu duguje novac.

Navodi i da se sa bivšom suprugom J. J. razveo jer ga je ona prevarila sa njegovim bageristom, i demantuje da ju je tukao prošle nedelje. Kako ističe, J. J. je bejzbol palicom krenula na njegovu verenicu Milenu, da bi je zaštitio on je udario palicu i rukom zakačio nju.

- Mi smo u brakorazvodnoj parnici od decembra prošle godine. Razveli smo se prošle godine u januaru, jer je ona mene 2021. prevarila sa mojim bageristom. Ja sam pokrenuo razvod. Bila je nedelja, sećam se. Pitala me je da li ću ja da pokrenem razvod ili ona, rekao sam da ću ja, i sutradan, u ponedeljak sam odmah našao advokata i pokrenuo sve - počinje Janković.

Sa J. J. ima petogodišnju ćerkicu.

Janković odbacuje sve tvrdnje J. J. da ju je tukao. Napominje i da nisu istinite njene tvrdnje da je jednom zbog toga završila u Urgentnom centru.

- To što ona priča da je bila u Urgentnom centru dva dana, nije istina. Bila je u našem Domu zdravlja, a to se desilo kada sam ja posumnjao da me vara, uzeo joj telefon da pročitam poruke, i počeo da bežim iz kuće, jer mi u njoj nije davala da čitam. Sve je pokušala da uradi samo da ja ne uzmem telefon i ne čitam poruke. Kada sam istrčao iz kuće, pošto smo mi na prvom spratu, ona je krenula za mnom, i sa gelendera je skočila na mene. Tada nije bila povređena jer je pala na mene, ja sam je zadržao, ali jeste bila u domu zdravlja jer joj je skočio pritisak. Dobila je infuziju i došla je kući, nije bilo nikakvo mlaćenje. Ispalo je da sam ja monstrum - tvrdi Janković.

Dalje kaže da je nije tukao ni prošle nedelje, kako ona tvrdi.

- Prošle nedelje je ona došla kod komšije na plac sa bejzbol palicom. To nigde nije rekla. Njoj je tu bejzbol palicu oduzela policija i verovatno će joj ići prijava za to. Sa tom bejzbol palicom krenula je na moju sadašnju verenicu, i ja sam samo da bih je zaštitio, udario palicu i nju. Palica je pala dole. Da li vi mislite, da sam je stvarno tukao, da ne bih bio u zatvoru? Pritom ona je došla na komšijski plac i napala Milenu, moju verenicu. To je bio jedan udarac, ja imam 110, a ona 60 kilograma... Zamislite šta bi bilo da sam je zaista tukao - kaže on.

Nakon što je razotkrio da ga vara, kako navodi, i sama mu je nakon par meseci sve priznala, ali njega to više nije zanimalo. U međuvremenu su imali međusobne prijave u policiji, ona mu je obarala motor.

Milan sada ima zabranu prilaska J. J., a dete sme da viđa. Međutim, ovog vikenda dete nije bilo kod njega, jer se, kako dodaje, J. J. nije javljala njegovoj majci na telefon.

- Umesto toga, stavila je dete u kamion i vozila se sa njom ceo dan. Samo da dete ne bi bilo sa mnom. A, inače, pune tri i po godine i dok smo bili u braku moja majka je čuvala našu ćerkicu, a i posle toga - tvrdi Janković.

On, takođe, demantuje da je firma zajednička.

- Mogu vam dati PiB firme da vidite od kad postoji. Za tu kuću za koju stalno priča da je njena, a napravljena je u braku u kojem smo bili od 2014. godine, plac je kupljen pre braka. Firma je postojala 7 godina pre braka. Firma je osnovana 2007. a mi smo u braku od 2014. godine. Ona priča kako je ona napravila firmu sa mnom. Ako neko ima prava da priča o firmi, to je moja prva žena - navodi Janković.

Janković kaže i da kuća nije srušena, već oštećena, i da je njegov advokat sudu već poslao tužbu protiv drugara i saradnika koji mu je to uradio.

- Kuću je oštetio dok sam ja bio sa verenicom u Knjaževcu. Trebalo je da mu vratim pare, nisam mu vratio, on je poludeo, i oštetio par zidova. Moja je kuća srušena a ne njena. U tome je poenta. I poenta je da joj nije bivši muž unajmio drugara da to uradi, nego je meni to urađeno - tvdri Janković.

J. J. je da podsetimo izjavila da je bila na poslu kada joj je oko 13 časova javljeno da joj je bagerom srušena kuća. Prema njenim rečima, kuću joj je srušio bivši muž koji ju je pretukao prošle nedelje.

- Moj bivši muž je otišao još u oktobru mesecu da živi sa devojkom. Mi smo sada u brakorazvodnoj parnici. Ja sam ostala da živim u kući u Leštanima sa ćerkicom. On ne može da podnese da ja i dalje živim u ovoj kući. Pretprošle nedelje me je pretukao, a sad mi je srušio sve ovo - rekla je tada J. J. za Žig info.

Inače, Milan Janković je od ranije poznat medijima i to po jednom prelepom gestu kada je svojoj snajki, na dan veridibe poklonio automobil.

