'IMALA SAM JEDVA 18 KAD SAM SPAVALA S ČOVEKOM STARIJIM OD MOGA OCA' Jeziva ispovest Srpkinje iz provincije

Ispovest Srpkinje koja se bavi najstarijim zanatom je poražavajuća i ledi krv u žilama.

Ispovest Nede koja se u Iranu bavi najstarijim zanatom mnoge je raznežila, budući da ju je život naterao na to. Međutim, mnogi su osudili njen postupak smatrajući da radi "prljav posao" i da želi do novca da dođe prečicom.

Takođe, mnogi se pitaju zbog čega se pojedine devojke i žene odlučuju da se bave najstarijim zanatom uprkos velikom izboru druih poslova koji važe za časne.

Ispovest jedne Srpkinje koja se bavi elitnom prostitucijom možda će dati odgovor na pitanje zašto je krenula baš tim putem. VIP elitna prostitutka I. O. (25) u ispovesti je jednom prilikom otkrila detalje svog života, kako je počela da se bavi najstarijim zanatom, kao i sve o teškim uslovima pod kojim makroi drže svoje devojke.

Kako kaže, prostitucijom je počela da se bavi pre dvadesete godine, a početna cena bila joj je znatno niža nego što je sada, nekoliko godina kasnije.

- Kada sam počela da radim, imala sam jedva osamnaest godina. U svet prostitucije uvela me je prijateljica, koju sam upoznala po dolasku iz manjeg mesta u Beograd. Zaneo me je život na visokoj nozi, kao i lak način da to toga dođem. Oduvek sam maštala da budem starleta, koliko god to smešno da zvuči drugima. Na početku mi je rečeno da ću po mušteriji zarađivati 100 evra i u mojoj glavi je to bila ogromna suma, budući da sam odrastala u siromaštvu - počinje svoju priču ova devojka i otkriva da joj je prva mušterija bio čovek koji je stariji od njenog oca i satima nakon toga plakala.

- Čim sam krenula ozbiljnije da radim i dobijam preporuke, krenuo je i moj pakao. Kod istog makroa radim više od šest godina, a broj devojaka koje je držao uvek je bio veliki. Nikada nas nije bilo manje od 100. Po načinu na koji su ostale devojke živele, znala sam da će makro kad-tad da preuzme kontrolu i nad mojim životom. Posle samo nekoliko meseci prostitucije, pozvana sam na sastanak s još četiri devojke i tada mi je rečeno da mi je zakazan termin kod zubara, koji će mi ugraditi veštačke zube, kao i da ću nekoliko nedelja posle toga morati da ugradim silikone u grudi. Makro nam je potom naredio da svaka od nas mora da štedi određene pare da bi sebi kupila sat i doprinela elitnijem izgledu. Bila sam srećna zbog toga jer sam dugo izgledala kao devojčica pored ostalih napucanih devojaka - priča ona i otkriva da je s novim zubima, silikonima u usnama i grudima sebi duplirala cenu.

- Samo deset dana posle ugradnje silikona u grudima, stavila sam i silikone u usta. Više nisam radila za 100 već za 200 evra. Mogla sam sebi da priuštim sve što sam želela i počela sam da upadam u oči ostalim devojkama koje su radile, a sve do tada nisam im predstavljala nikakvu pretnju. Skupoceni sat kupila sam posle dva meseca i nekako je sve krenulo svojim tokom. Ipak, s ozbiljnim mušterijama, krenuo je ozbiljan odnos sa makroom i on je odjednom preuzeo kontrolu nad mojim životom - kaže ona i otkriva da je zbog zvanja elitne prostitutke bila osuđena da na svakih nekoliko meseci ide kod psihijatra, na časove stranih jezika, ali i to da ni menstrualni ciklus zbog toga više nije bio njena privatna stvar, prenosi Kurir.

- Koliko god da sam se navikla na to čime se bavim, nije mi bilo svejedno što je makro koji se sve do tada postavljao kao moj prijatelj, potpuno preuzeo kontrolu nad mojim životom. Kako bi se organizacija prostitucije zaštitila, ostale devojke i ja smo u obavezi da na svaka dva-tri meseca idemo kod psihijatra sa Kipra, koji dođe po pozivu našeg makroa. Njemu se žalimo, sa njim pričamo i on nama već godinama manipuliše i uči nas da ostanemo jake pod pritiskom i skriveno živimo s tim. Osim toga, svaka od nas engleski mora da priča savršeno. Koliko je naš život na tacni makroa, jasno vam je po tome što u stanu u kojem se održavaju sastanci postoji kalendar za svaku od nas i tu obeležavamo kada nam počinje menstruacija, a kada se završava - navodi prostitutka i objašnjava da je svakoj devojci koja radi stavljeno do znanja da po cenu života ne sme da progovori o makrou i mušterijama.

