Blagojević: U prvih 6 MESECI najznačajnije rekonstrukcije zdravstvenih centara

Ministar za javna ulaganja Marko Blagojević istakao je da su rekonstrukcije zdravstvenih ustanova i izgradnja sportskih objekata širom Srbije među najznačajnijim rezultatima rada njegovog resora u prvih šest meseci.

"Ako govorimo o najvažnijim projektima onda ne mogu da propustim da pomenem da je tokom prethodnih šest meseci započeta kompletna rekonstrukcija uz dogradnju bolnice u Prokuplju - projekat vredan preko 40 miliona evra. Ne mogu da propustim da pomenem da je započeta kompletna rekonstrukcija uz dogradnju Opšte bolnice u Leskovcu, a to je projekat vredan više od 30 miliona", rekao je Blagojević za Tanjug povodom šest meseci rada Vlade.

Blagojević je naveo da su pre nekoliko meseci počeli i radovi na kompletnoj rekonstrukciji dečije poliklinike Opšte bolnice u Zaječaru.

"Postoji niz projekata koji se sada privode kraju. Kao što su projekti izgradnje tri potpuno nova gradska stadiona i na desetine drugih projekata kojima ministarstvo upravlja", rekao je Blagojević.

On je istakao da je izgradnje sportskog centra Sportskog društva "Radnički" koji je među najstarijim sportskim organizacijama u Srbiji, jedan od projekata koji realizuje Ministarstvo za javna ulaganja.

"Priprema se nekoliko velikih projekata, to je pre svega izgradnja novog objekta Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Porodilišta u Višegradskoj, što je takođe projekat koji bi trebalo da bude dogovoren u mesecima koji sleda, kao i izgradnja potpuno novog gradskog stadiona u Kragujevcu "Čika Dača", naveo je Blagojević.

Ministar je objasnio da će se u Kragujevcu graditi "spektakularno zdanje" sa blizu 20.000 mesta, a koji će po kvalitetu biti jednak stadionima u Leskovcu, Zaječaru i Loznici čija se gradnja sada privodi kraju.

"On će biti izgrađen po najvišim standardima koje propisuju međunarodne referentne asocijacije poput Uefe. To je stadard kategorije četiri, a to je najviši standard. To znači da će na tom, kao i na ova tri stadiona gde se gradnja privodi kraju, moći da se igraju sve međunarodne utakmice", zaključio je Blagojević.

