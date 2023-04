UPOLA MANJE POGINULIH MLADIH OSOBA! Belencan: Situacija povoljnija, smanjen i broj udesa i povređenih (VIDEO)

Policija je u međunarodnoj sedmodnevnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja zabeležila više od 36.000 slučajeva prekoračenja brzine, 645 vožnji po dejstvom alkohola i oko 8.000 ostalih prekršaja.

U Srbiji se ovih dana pravi put koristio dual radar kojim je u Pančevu merena brzina, nepropuštanje pešaka, nepropisno preticanje isključivo u zonama pešačkih prelaza.

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije pukovnik Zlatko Belencan kaže da je u Srbiji sprovedena i centralna akcija koja je trajala od 13. do 16. aprila.

- Kada objedinimo rezultate, prekršaja koji se odnose na brzinu je nešto više oko 39.000 i 1.600 koji se odnose na alkohol - naveo je Belenca za Pink uz ocenu da kada se govori o bezbednosti saobraćaja situacija povoljnija u odnosu na prethodni period.

- Imamo smanjenje broja saobraćajnih nesreća, povređenih, kao i poginulih. Međutim, povećan je broj poginulih motociklista i biciklista - istakao je Belencan.

Kada govorimo o stradanju mladih, u prethodnoj godini je njihovo učešće u broju poginulih bilo dominantnu, a sada je došlo do značajnog poboljšanja.

- Smanjen je broj poginulih mladih ljudi i to za 53 odsto. To se odnosi na populaciju od 15 do 30 godina - precizirao je Belencan.

