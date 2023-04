ĐERLEK: Ulaganje u zdravstveni kadar je NAJVAŽNIJE ULAGANJE - Srbija radi na sprečavanju 'odlivanja mozgova' u evropske i svetske gradove! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je uručuio ugovore o zaposlenju najuspešnijim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji. Reč je o stalnom zaposlenju za 100 mladih lekara, najboljih u svojoj generaciji, kao i 100 medicinskih sestara i tehničara, svršenih srednjoškolaca, najboljih u generaciji.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je jučerašnji dan bio impozantan i veličanstven, jer sve što se radi od 2018. godine je velika stvar za mlade lekare.

- Shvatili smo, i dobili podršku predsednika, jer je ulaganje u kadar najbolje ulaganje - rekao je Đerlek.

Želimo da mladi ljudi što pre dobiju zaposlenje, i to nam je cilj. Želimo da smanjimo migraciju i odlazak mozgova i kadrova. Ne želimo da školujemo našu decu za evrospke i svetske zemlje, a prva stvar da ostanu, jesu dobri uslovi za rad, brzo zaposlenje, usavršavanje, i rad na povećanju plata, rekao je Đerlek.

- Ono što Vučić stalno potencira, je to da je zdravstvo jedno od 4 stuba svake zemlje. To smo osetili za vreme korone. Mi smo zaposlili preko 815. lekara i preko 1.000 sestara, i to samo što se tiče diplomaca - rekao je Đerlek.

Ono što najviše ohrabruje, je to da su jučerašnji diplomci odabrali specijaloizacije koje su nam neophodne, rekao je Đerlek dodajući da mladi razmišljaju racionalnije nego starije kolege.

- Dezinformacija je da kolege ne mogu da biraju specijalizacije... Jedan prethodni ministar je napravio grešku, gde smo imali višak ljudi na nekim specijalizacijama. Sada imamo dobru analizu i plan... - napomenuo je Đerlek.

