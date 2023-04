IAKO NAS JE DOČEKALO HLADNO JUTRO, DAN PRED NAMA ZNATNO PRIJATNIJI! Očekuje se porast temperatura, sa slabijim razvojem oblaka

U četvrtak jutro hladnije, ponegde uz slab mraz pri tlu. Tokom dana neznatno toplije nego u sredu sa više sunčanih sati uz slab dnevni razvoj oblaka.

Temperatura je ispod proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 14°C u Dimitrovgradu do 18°C u Negotinu i Zaječaru. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 10°C.

Beograd: U četvrtak jutro hladno, a tokom dana malo toplije nego u sredu sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 10°C.

