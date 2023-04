Bajatović: Srbijagas i mađarski MVM osnivaju zajedničku firmu u Srbiji

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će to preduzeće i mađarska državna elektroprivreda MVM osnovati zajedničku firmu u Srbiji, na osnovu dogovora o zajedničkom nastupu u regionu, kao i da će Srbijagas otvoriti predstavništvo u Budimpešti.

Bajatović je rekao da naša zemlja u Mađarskoj ima trenutno uskladišteno oko 200 miliona kubnih metara gasa, kao i da je ugovor o skladištenju gasa u toj zemlji za potrebe Srbije produžen do maja sledeće godine.

"Tamo ćemo sigurno utisnuti dodatnih 100 miliona kubnih metara gasa, a možda ćemo izvršiti utiskivanje još nekih količina", naveo je Bajatović.

Kako je rekao, u Srbiji u gasnom skladištu Banatski dvor sada imamo imamo 550 miliona kubika gasa, od čega je 286 miliona kubika Srbijagasa, dok ostalo pripada Gaspromu.

"Trenutno utiskujemo gas u Banatski dvor, i utisnućemo još 200 miliona - 100 ruska strana i 100 Srbijagas, tako da ćemo u Banatskom dvoru imati punih 750 miliona kubika, a od toga će Srbijagas imati oko 400 miliona", naveo je Bajatović.

Kaže da kada se sve to sabere, da će pod kontrolom Srbijagasa biti gaznih rezervi između 750 i 800 miliona metara kubnih, što je otprilike polovina potrebnih količina za jednu grejnu sezonu, ako je posmatramo od 1. oktobra do 15. aprila ili do 1. maja.

"Srbijagas i mađarska državna elektroprivreda MVM će osnovati zajedničku firmu ovde u Srbiji, to je deo dogovroa da zajednički nastupamo u regionu, a mi ćemo da bismo sebi pojednostavili život u papirološkom smislu otvoriti firmu u Budimpešti, što će biti jedno predstavništvo Srbijagasa. To u praksi znači da vas zastupa neka advokatska kancelarija i slično, jer nismo članica EU, da bismo mogli da se potencijalno prijavimo, kako da kupujemo, tako i da prodajemo viškove gasa ili da rešavamo probleme zajedničkog pristupa", naveo je on.

Bajatović je rekao da, na primer, elektronski sertifikat koji može da se dobije u Srbiji ne važi u EU...

"Dakle, ne osnovamo firmu u Budimpešti sa idejom da razvijamo posao u Mađarskoj, već da možemo lakše da rešavamo sve ono što je papirološki vezano za propise, koji važe u Mađarskoj i EU", dodao je Bajatović.