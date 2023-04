DANAS VREME SLIČNO JUČERAŠNJEM! Ujutru mraz, popodne više sunčanih intervala - Evo gde je moguća kiša

U petak jutro hladno, ponegde uz slab mraz pri tlu. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Popodne će biti malo oblaka na severozapadu.

Vetar slab severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C u Požegi do 6°C u Beogadu, a maksimalna od 18°C do 21°C koliko se očekuje u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 12°C.

Beograd: U petak jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna oko 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 12°C.

Niš: U petak jutro hladno, a tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, maksimalna do 20°C.

Užički region: U petak jutro hladno, ponegde uz slab mraz pri tlu. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 19°C do 20°C. Na Zlatiboru i Tari sunčano i najviše do 15°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U petak jutro hladno, ponegde uz slab mraz pri tlu. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 18°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Novi Sad: U petak jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Popodne će biti malo oblaka. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 10°C.

Subotica: U petak jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Popodne će biti malo oblaka. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, maksimalna oko 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 9°C.

Vreme narednih dana: U subotu prolazna oblačnost u toku jutra i prepodneva može uzrokovati kratkotrajnu kišu ponegde. Tokom dana sunčani periodi i lokalni razvoj oblaka uz retku pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab jugoistočni, južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U nedelju sunčani periodi uz dalji porast temperature. Biće malo nestabilnije uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše ili sa ponekim lokalnim pljuskom. Početkom iduće sedmice toplo i nestabilno uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove. Dnevna temperatura malo iznad 20°C.



