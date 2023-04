Novosadski sajam i ambasada Italije stavili potpis za 21 izlagača na Poljoprivrednom sajmu. A ovo su poruke direktora Cvetkovića i ambasadora

U godini u kojoj obeležava vek postojanja Novosadski sajam s ponosom najavljuje jubilarni 90. međunarodni poljoprivredni sajam, koji će biti održan od 20. do 26. maja. Zemlja partner je Italija, sa kojom je danas potpisan Ugovor o partnerstvu. Potpise su, u prisustvu ambasadora Italije u Republici Srbiji NJ. E. Luke Gorija, na dokument stavili Antonio Ventreska, direktor Italijanske trgovinske agencije ITA/ICE i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.

Tokom proteklog veka kompanije iz Italije godinama nastupaju na Novosadskom sajmu, što pojedinačno, što u kolektivnim izložbama. Čvrsta saradnja potvrđena je i kroz podršku koju Italija pruža kao Zemlja partner i Zemlja prijatelj.

- To što je Italija Zemlja partner na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu možemo da podelimo na tri momenta. Prvi je jačanje prisustva Italije na Balkanu. Drugi je vezan za bezbednost prehrambenih proizvoda i to je sektor kome se zemlje Evropske unije posebno posvećuju, a mi vidimo mnoge prilike za saradnju sa Srbijom u ovom segmentu. Nama je cilj da investiramo u Balkan i u Srbiju i da jačamo saradnju u poljoprivrednom sektoru, rekao je ambasador Italije u Srbiji Luka Gori. – Treći momenat zbog kojeg smo odlučili da budemo Zemlja partner Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu je naša želja da dođe do dodatnog jačanja ekonomskih odnosa Srbije i Italije i nastavak B2B susreta koje smo prethodno organizovali na Biznis forumu na kojem se govorilo i o saradnji u poljoprivredi, dodao je Gori.

- Na Poljoprivrednom sajmu ćemo nastupiti sa 21 izlagačem – to su najvažnija preduzeća iz oblasti agrara, a pokrivaćemo 500 metara kvadratnih na štandovima. Samom Svečanom otvaranju će prisustvovati naš ministar poljoprivrede Lolobriđida. Mi smo za učešće na Novosadskom sajmu odlučili da uključimo čitav sistem Italije. Organizovali smo i kulturni program koji će trajati tokom čitavog Poljoprivrednog sajma, a u tome nam je pomogao Italijanski institut za kulturu. Orkestar Taranta će nastupiti na Svečanom otvaranju dok će koncert imati 20. maja u Novom Sadu. Oni izvode tipičnu muziku i poseban ples. Biće tu i kinematografije, organizovaćemo kongres o italijanistici, spremili smo i pozorišne predstave i različite druge umetničke događaje, istakao je Gori. – Siguran sam da ćemo na Sajmu dodatno ojačati odnose Srbije i Italije, zaključio je Luka Gori, ambasador Italije u Srbiji.

- Italija je ove godine treći put Zemlja partner, kao što je to bila i 2016. i 2019, dok je 2015. godine bila Zemlja prijatelj. Pored toga što je jedan od glavnih partnera Srbije u procesu evropskih integracija, Italija je prema podacima iz janura ove godine treći najvažniji spoljnotrgovinski partner. Spoljnotrgovinska razmena je 2021. godine bila rekordnih 4,1 milijardu evra. U 2022. za prvih 7 meseci robna razmena je bila 2,74 milijarde evra. Mi se nadamo, s obzirom na to da je Italija već treći put Zemlja partner, jednom je bila i Zemlja prijatelj, da smo sigurno jednim delom i kroz aktivnosti na Poljoprivrenom sajmu, kroz ovu našu kuću pospešili privrednu razmenu, rekao je direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković.

- Povodom veka postojanja Novosadskog sajma u pripremi je monografija u kojoj je zabeleženo i prisustvo predstavnika italijanskog trgovinskog atašea, dr Benedetija, na izložbi održanoj od 14. do 17. aprila 1934. godine, dodao je Cvetković. – Već sada imamo prijavljenih više od 1.100 izlagača na ovogodišnjem Sajmu, uz maksimalno ispunjen prostor, kako na otvorenom delu Sajmišta tako i u halama. Prema našim očekivanjima ovo neće biti i konačna brojka do početka održavanja Sajma, jer je interesovanje izuzetno. Pre nekoliko dana smo imali i susret sa Ambasadom Rumunije. Oni se posle desetak godina vraćaju sa šest kompanija. Direktni izlagači, prema dosadašnjim podacima stižu iz 25 zemalja i Srbije, istakao je Cvetković.

Jubilarni 90. međunarodni poljoprivredni sajam biće održan od 20. do 26. maja. Generalni sponzor je Globos osiguranje, Zlatni sponzor Al Dahra, Banka partner je Banka Poštanska štedionica, Sponzor jubileja je Telekom Srbija, darodavci u Pokon-igri su Agropanonka, MBV i KITE DOO, uz podršku republičkih, pokrajinskih i gradskih institucija.