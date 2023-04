Vesić: Sredinom maja naše regionalne pruge postaju deo evropske mreže saobraćajnica

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas u parlamentu da će sredinom maja biti potpisan proširenje evropske mreže saobraćajnica što znači da će sve srpske regionalne pruge moći da uđu u tu mreži i da će Srbija moći da povlači grantove EU za njihovu obnovu.

„To se odnosi na pruge Vrbas – Sombor, Pančevo – Orlovat – Zrenjanin, Rua – Šabac – Loznica, Stalać – Kraljevo – Rudnica... Ulazak u Evropsku mrežu saobraćajnica omogućiće nam da imamo 600 kilometara novih pruga, uz podršku EU“, rekao je Vesić u delu sednice parlamenta u kojem članovi vlade odgovaraju na poslanička pitanja.

Ministar je najavio i da će sredinom maja biti otvorena zajednička železnička stanica u Bijelom polju, na kojoj će se nalaziti srpska i crnogorska carina i policija, što će ubrzati prelaz granice, jer neće više biti stajanja na obe strane.

Zajednička železnička stanica biće uspostavljena i u Tabanovcima, na granici Srbije i Severne Makedonije, kao i u Segedinu, na pruzi Subotica – Baja, između Srbije i Mađarske.

U tom smislu, podsetio je da je nedavno razgovrao sa mađarskim kolegom, o dinamici radova na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta, kao i o dve prugama Subotica – Baja i Subotica – Segedin.

„Mi ćemo deo brze pruge od Novog Sada do Subotice završiti do kraja 2024. godine, a mađarska strana, na kojoj prugu gradi isti kineski izvođač, biće gotova do polovine 2025. godine. Pošto onda sledi šest meseci testirana pruge, mi ćemo do kraja 2025. godine imati brzu vezu Beograd – Budimpešta. Od Beograda do Budimpešte stizaće se za nešto manje od tri sata“, rekao je ministar Vesić, odgovarajući na pitanje poslanika SVM Akoša Ujheljija, u vezi sa prugama na severu zemlje.

On je preneo da Mešovita radna grupa, u koju su uključene i Carina i policija, i železnički opreateri, radi na tome da mađarska carina i policija bude na stanicama u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, a srpska u Budimpešti. To znači da, kada uđete u voz, nema stajanja na prelazima, a to je suština“, rekao je Vesić.

Dodao je da bi na pruzi Subotica – Segedin putnički saobraćaj trebalo da krene u septembru ili oktobru.

„Očekujemo da zajednička stanica bude u Segedinu, na teritoriji Mađarske, što znači da će pasoška kontrola biti na stanici u Segedinu“, rekao je Vesić.

Kada je reč o pruzi Subotica – Baja, ministar je rekao da je ona za sada stavljena među prioritete, ali da još uvek nema obezbeđenih sredstava, ali da su mađarski partneri preuzeli na sebe obavezu da probaju da obezbede sredstva.

Minstar je najavio i da će u narednih nekoliko meseci biti potpisan ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Bački breg – Nakovo, kroz sever Vojvodine, a da je sa Mađarskom utvrđeno kako će oni izrgaditi novu saobraćajnicu, za veći broj putnika na Bačkom bregu, koji se očekuje.

„Mađarska radi kompletnu infrastrukturu do Kelebije, a mi drugu polovinu ’Y’ kraka. Oni rade još jedan granični prelaz na Kelebiji, tako da će ih biti dva, jedan za putnički, jedan za teretni saobraćaj. Radimo sa mađarskim partnerima na uvođenu e-tovarnih listova, kako bi se ubrazo prelaz granice“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je potpisan ugovor sa EIB i EBRD za izgradnju brze pruge Beograd – Niš, duge 230 kilometara.

„Nas posle čeka 135 kilometara do Preševa. U junu ćemo organizovati sastanak, mađarski ministar i ja, sa kolegama iz Severne Makedonije, Albanije, Grčke, Turske i Bugarske, kako bismo tu prutu produžili dalje, ka Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ka Albaniji, i ka Bugarskoj“, rekao je Vesić.

Preneo je i da mu je nedavno poljski ambasador preneo da postoji projekat „Višegradske pruge“, koja bi povezala Varšavu, Prag, Bratislavu i Budmpeštu, što znači da bi građani Srbije mogli brzom prugom da stignu do Varšave ili Praga.

Dodao je da je urađen projekat za obnovu pruge Valjevo – Vrbnica, čime će obnova srpskog dela pruge Beograd – Bar biti završen.

Takođe, postoji mogućnost i za železničko povezivanje Zaječara i Negotina sa bugarskim Vidinom, što bi bilo važno za istok Srbije.

„Time bismo povezali i luku ’Prahovo’ čija obnova se očekuje“, dodao je Vesić.

Ministar je poručio da ova vlada ulaže u pruge, o čemu govore i podaci da je od 2012. do 2022. izgradjeno 134,7 kiloematara novih pruga, dok od 1976. do 2012. nije bio izgrađen nijedan centimetar, kao i da je od 2012. do 2022. obnovljeno 754,9 kilometara pruga, a od 2000. do 2012. samo 31 kilometar.

„Prvi put od 2012. godine pruge postaju prioritet i za to je zaslužna ova vlada“, poručio je ministar Vesić.

Na pitanje poslanika, predsednika Stranke pravde i pomirenja, Usamea Zukorlića da li postoji plan za asfaltiranje magistralnog puta Sjenica – Prijepolje, ministar Vesić je odgovorio da takav plan postoji, odnosno da će taj put biti „rešen“ prolaskom novog autoputa od Požega prema Crnoj Gori.

„Pošto će autoput ići preko Peštera, postoji potreba da se povežu okolna mesta na taj autoput. Završava se projektovanje deonice do Duge Poljane, insistirali smo da se urade projekti i za pristupne saobraćajnice, što se do sada nije radilo, kako bi na autoput bili povezana okolna mesta, koja suštinski nisu na trasi autoputa. Upravo će zahvaljujući novom autoputu biti povezani Sjenica i Prijepolje“, rekao je Vesić.

Dodao je da je to važno i zbog bezbednosti saobraćaja, podsetivši da je nedavno 15-ogodišnja devojčica poginula na magistralnom putu u Novom Pazaru, nako čega je u razgovoru sa građanima pazarskih naselja Mur i Selakovac, odlučeno da se postavi sedam platformi u zoni škole.

„Postavili smo platforme sa trepćućim žutim svetlima. Moramo da završimo obilaznicu oko Novog Pazara, a to će biti deo brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar. Očekujemo da ćemo do proleća imati završen projekat i da ćemo moći da radimo, u zavisnosti od budžeta i na toj brzoj saobraćajnici, dugoj 84 kilometara, koja će mnogo značiti“, rekao je Vesić i dodao da država mnogo ulaže u izgradnju autoputeva.