RADNO VREME ZA 1. MAJ: Koliko dugo ćete moći BESPLATNO da se parkirate, a šta radi uobičajeno, a koji će objekti biti ZATVORENI

Ko radi u firmi gde su praznični dani neradni, ima tu sreću da će imati fin, produženi vikend za prvomajske praznike - sve ukupno četiri dana, jer su ponedeljak i utorak, 1. i 2. maj neradni. Ali kakvo će biti radno vreme prodavnica, tržnih centara, apoteka, po kom režimu će radi gradski prevoz, koliko dana će parking u gradu biti besplatan... Donosimo vam kompletan spisak, sve što treba da znate o radnom vremenu tokom narednih dana.

U svakom slučaju, sve što treba da završite u bankama, poštama, na državnim, gradskim ili opštinskim šalterima, uradite najkasnije do petka, jer će većina zaposlenih u ovim ustanovama ponovo na svom radnom mestu biti tek u sredu, 3. maja.

Radno vreme tržnih centara

Lepa vest za sve one koji vole šoping i zabavu - tokom oba dva dana obeležavanja Međunarodnog praznika rada, 1. i 2. maja, svi tržni centri radiće po uobičajenom radnom vremenu. Dakle, čak i na sam dan Prvog maja moći ćete da šopingujete, možda i opuštenije nego inače, jer će biti i mnogo onih koji će otputovati, pa gužve neće biti toliko velike.

Radno vreme supermarketa

Sa velikim lancima supermarketa situacija je drugačija, osim sa onima koji se nalaze u sklopu tržnih centara i koji će raditi kao i ti tržni centri. Naime, jedan deo hipermarketa neće uopšte raditi tokom 1. maja, dok će drugi raditi tog dana od 7 do 14 časova. Drugog maja, kao i u nedelju, 30. aprila, svi rade uobičajeno radno vreme.



Radno vreme pijaca

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP „Beogradske pijace“, u ponedeljak i utorak 1. i 2. maja, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 06 do 19 časova. Pijaca „OTC“- Novi Beograd, popularni "Buvljak" u ponedeljak 1. maja neće raditi, dok će od 2.maja, raditi u skladu sa letnjim režimom rada od 08 do 20 časova. Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu.

Pekare

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Realno je da većina 1. maja neće raditi, neke čak i 2. maja, mada su to ređi slučajevi.

Radiće uglavnom samo dežurne apoteke

Većina državnih apoteka će od petka do ponedeljka biti zatvorene, ili će na Veliki petak i u ponedeljak raditi skraćeno. Međutim, dežurne apoteke radiće neprekidno 24 sata, baš kao i mnoge privatne apotekarske ustanove.

Pošte

Na državni praznik, Praznik rada, 1. i 2. maja radiće samo dežurne pošte - 72 objekta u Beogradu i drugim gradovima. Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim i administrativnim prelazima rade neizmenjeno – non-stop. Pošta na aerodromu Nikola Tesla dežuraće od 8 do 15 časova.

U ponedeljak 1. maja, radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i pošte lancu hipermarketa koji rade tog dana. Ove pošte biće otvorene i u utorak 2. maja, kada će dežurati i druge pošte u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima u zemlji.

Spisak svih pošta koje će raditi za vreme praznika, sa radnim vremenima, pogledajte na ovom linku.

Dežuraće i druge pošte u svim većim gradovima i turističkim centrima. Na Vaskrs, u nedelju 16. aprila, radiće beogradska Glavna pošta, pošta na aerodromu Nikola Tesla i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Javni gradski prevoz – red vožnje

Nadležne službe još nisu objavile kako će javni gradski prevoz funkcionisati tokom prvomajskih praznika, ali ono što je bilo uobičajeno do sada, to je da prazničnim danima prevoz radi po nedeljnom redu vožnje. Dakle, manje vozila na ulicama, samim tim i ređi polasci.

Besplatno parkiranje

Što se tiče parkiranja u zoniranim delovima glavnog grada, ono će biti besplatno praktično tri i po dana u nizu. Naime, parkiranje se subotom plaća do 14 časova, nedeljom je inače besplatno, a ovaj put biće i 1. i 2. maja, s obzirom na to da su to praznični dani. Dakle, u Beogradu možete da se besplatno parkirate od subote od 14 časova do srede do 7 sati ujutru. Kako će raditi garaže i poslovnice JKP "Parking servisa", pročitajte na ovom linku.

Taksi službe

Što se taksija tiče, vožnja će se već od subote od 22 pa sve do srede ujutru naplaćivati po skupljoj tarifi. Naime, taksi je inače skuplji uveče do 22 časa, a zatim sledi nedelja, kada je takođe skuplje tarifira, a onda i dva praznična dana, kada isto važi ova, za 20 odsto skuplja tarifa. Inače, prema aktuelnom cenovniku, start je 270 dinara, u prvoj tarifi cena po kilometru je 96 dinara, u drugoj 125 dinara, a u trećoj 192 dinara.

Servisni centar 11-0-11

Servisni centar Beograda koji radi pozivanjem broja 11-0-11 radiće neprekidno, tako da bilo koji komunalni problem da imate i tokom prazničnih dana, to možete i da prijavite.

Benzinske stanice

Benzinske stanice u vreme praznika rade 24 sata na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Škole i vrtići

Tokom prazničnih dana neće raditi ni škole, ni vrtići. U sredu se sve vraća na staro.

Zaprašivanje krpelja

Ako planirate da produženi vikend provedete u prirodi, dobra vest je da je u Beogradu počinjela velika prolećna akcija suzbijanja krpelja, a Ekipe JKP Gradska čistoća iz Sektora ekologije i unapređenja životne sredine juče i danas sprovoditi akciju kontrole i smanjenja krpelja na javnim površinama na teritoriji grada Beograda od 10 do 14 časova. Tokom ta dva dana tretmani će se sprovoditi na svim značajnijim izletištima, parkovima i šumama.

Autor: