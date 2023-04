Đerlek najavio norme za lekare: Ako budu ispijali tri, četiri kafe dnevno neće je ispuniti

U planu je da se hirurzima uvedu nova pravila prilikom primanja plate

Jedno je ako lekari žele da rade po propisima, a drugo ako žele da ispijaju tri, četiri kafe dnevno. Onda i ne mogu da ispune normu koja je zadata, istakao je državni sekretar Mirsad Đerlek.

On je istakao i je u planu da se hirurzima uvedu nova pravila prilikom primanja plate, gde će jedan deo biti fiksni, a drugi varijabilni, koji će zavisiti od učinka.

U samom startu državni sekretar osvrnuo se na medicinsku sestru iz Narodnog fronta, koja je snimala trudnice tokom porođaja i te snimke kačila na društvene mreže. Đerlek je ocenio da takva jedna osoba ne zaslužuje da radi u zdravstvenom sistemu.

- To je primer osobe koja ne zaslužuje da radi u zdravstvenom sistemu. Ja sam radostan što veliki broj medicinskog osoblja svoj posao obavlja profesionalno i ne želim da generalizujem, ali kada govorimo o ovom slučaju, ima elemenata i za inspekciju, a mislim da takve osobe ne treba da budu u našem zdravstvenom sistemu. Naravno da će biti poslata inspekcija. Mi smo tu da lečimo pacijente, da im pružimo prvu pomoć, a ne da radimo nešto što je ta sestra uradila - kaže Đerlek.

Uspesi hirurga u Nišu, koji su mesecima radili bez slobodnog vikenda kako bi očistili liste čekanja u poslednje vreme bili su na meti raznih kritika, od toga da je njihov podvig diskutabilan do toga da ih treba nagraditi, a Đerlek kaže da je važno da se u nečemu dobro ne traži loše.

- Imamo jednu lošu osobinu da u čemu god da pogledamo, mi tražimo nešto loše. Zaista želim da sve moje kolege, kada urade nešto dobro, a to je da brinu o našim pacijentima, da im se zahvalim i pohvalim. Bez obzira o kome se radi. Svi bi trebalo tako da gledamo, a ne da tražimo loše u nečem dobrom. Ne treba da pravimo loše priče od nečeg dobrog što je urađeno - kaže Đerlek.

Ako se ne piju po tri, četiri kafe, norma se može ispuniti

- Lekari bi trebalo da se raspitaju kolika je njihova norma. Moramo biti iskreni da pacijenti i ne dobijaju nekad onakvu zdravstvenu uslugu kakvu očekuju. Za određene specijalnosti je 25 pacijenata, za ginekologiju 30, za opštu praksu 35... zavisi od ustanove do ustanove, od lekara do lekara - kaže Đerlek.

Zamolio je kolege da se ponašaju odgovorno, kako bi postigli da svima pruže adekvatnu uslugu, ističući da dobra organizacija uvek donosi dobar rezultat.

- Ako imamo osmočasovno radno vreme, pa u to ubrojimo i pauzu za užinu ili doručak, i ako ostatak vremena posvetimo našim pacijentima, biće to da imaju 15 do 18 minuta. S obzirom da određeni broj pacijenata dođe za uput ili recept. Ali ako mi želimo da u toku radnog vremena ispijamo tri ili četiri kafe i tu napravimo još pauza, onda će biti ne 11, već sedam minuta po pacijentu. Tako da bih zamolio moje kolege da se ponašaju profesionalno i da rade onako kako treba i onda će taj pregled biti onako kako propisuju stručnjaci.

Najava da se uvede nagrađivanje po učinku hirurga kako bi se odvojio rad od nerada, ne odnosi se samo na hirurge, ističe državni sekretar.

- Ne samo za hirurge. Već smo govorili o normama u domovima zdravlja. To će se slično uraditi i sa bolnicama, zdravstvenim centrima, kliničkim centrima, i ja ne očekujem da će biti jurnjave, da će lekari profesionalno obaviti svoj posao. Biće jedan fiksni deo plate, a drugi varijabilni, koji će upravo odvojiti rad od nerada. Ministarka je podelila operacije na četiri grupe, od onih jednostavnih i lakih do nekih ekspertskih. Svakako da će ta ekspertska imati mnogo više bodova, nego jednostavnija i po tome će se nagrađivati lekari. Ne možemo upoređivati lekare koji rade ekspertske operacije kojih je recimo tri na nekom univerzitetskom centu, sa onima koji rade operaciju slepog creva - kaže Đerlek.

