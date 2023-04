ČAK I OŽILJAK MOŽE DA NAM NAJAVI PROMENU VREMENA! Neverovatne činjenice: Naše telo šalje nam SIGNALE da dolazi do obrta i 48 sati ranije, evo koji su i šta nam tačno poručuju

Ako vas boli glava i raspoloženje vam se menja iz časa u čas moguće je da ste meteoropata i da ćete u skladu sa vremenskim prilikama sutra najverovatnije ponovo imati glavobolju, pa čak i bolove u zglobovima i kostima.

Mnogi veruju da promene vremena treba da se paze samo hronični bolesnici, ali sve više zdravih ljudi oseća se „ludo“ i simptomi koje imaju su im neobjašnjivi i neočekivani, a odgovor je da na to kako se osećaju utiče najviše vreme.

U biometeorološkoj prognozi RHMZ najavljeno je da će u petak biometeorološka situacija relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalje savetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja.

- Vremenske prilike 29. aprila, u subotu, imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja – kaže za „Blic“ Jasminka Smailagić, master meteorološkinja, načelnica Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze RHMZ-a.

Na pitanje šta se to dešava u atmosferi i zašto promene vremena utiču na sve ljude, kaže da se pri svakoj promeni vremena u atmosferi stvaraju elektromagnetni impulsi koji bez izuzetka utiču na ljudski organizam i podstiču ga da reaguje i da se prilagođava.

- Davno je dokazano da atmosfera naelektrisana negativnim jonima izuzetno dobro deluje na naš organizam, dok ga ona sa pozitivnim jonima razara. Odatle i dolaze neprijatnosti vezane za atmosferske prilike. Pred nevreme vazduh se naglo ispunjava pozitivnim jonima. Porast pozitivnih jona u vazduhu upozorava organizam da su promene sve bliže. To naročito osećaju oni koji boluju od astme, bronhitisa, srčani bolesnici. Posle kiše atmosfera je puna negativnih jona, pa se obično osećamo dobro – objašnjava.

U zavisnosti od starosti, pola i opšteg zdravstvenog stanja i tegobe koje su uzrokovane vremenskim oscilacijama se razlikuju.

Na promenu vremena možemo da regujemo i do 48 ranije!



- Reakcije organizma mogu da se jave od 4 do 48 sati pre predstojeće promene vremena. Prilagođavanje organizma na nepovoljne vremenske prilike traje od 2 do 4 dana. Svaki organizam odreaguje na naglu promenu i potrebno je izvesno vreme da se adaptira, zavisno od osetljivosti. Promena vremena utiče na sve nas, iako često toga nismo svesni – kažu u RHMZ.

Prema mišljenjima stručnjaka meteoropatija je „bolest modernog doba“. Način života u današnje vreme, odnosno to što više provodimo vreme u zatvorenim prostorima smanjio je urođenu sposobnost da se prilagodimo vremenskim uslovima.

Saveti stručnjaka su uravnotežena ishrana sa puno voća i povrća koja će dati dovoljno vitamina, minerala i vlakana. Cirkulaciju krvi treba podstaći naizmeničnim tuširanjem hladnom i toplom vodom ili masažom rukavicom pod tušem. Kod ozbiljnijih tegoba obavezno se obratiti lekaru, a hronični bolesnici moraju da uzimaju propisanu terapiju i menjaju je samo uz konsultacije s lekarom.

- Ukoliko je preporuka bioprognostičara da određena grupa bolesnika navedenog dana izbegava velike psihičke ili fizičke napore, onda je potrebno napraviti takvu preraspodelu poslova da se planiraju za neki drugi dan kada će vremenska situacija za njih biti povoljnija, i time će se izbeći dodatni nepovoljan uticaj na njihove tegobe uzrokovane osnovnom bolešću – kaže Jasminka Smailagić i ističe da je veoma značajan i psihički efekat biometeorološke prognoze na bolesnika.

Kada nas šta boli?

GLAVOBOLJA - nagla promenom temperature i velika razlika između minimalne i maksimalne dnevne temperature vazduha, prolaskom fronta i značajnom razlikom vazdušnih pritisaka, pojačan hladni vetar

RAZDRAŽLJIVOST I PROMENJIVO RASPOLOŽENJE - prolazak frontalnog sistema, pojačan južni i jugoistočni vetar

BOLOVI U MIŠIĆIMA - pred prolazak frontalnih sistema, naročito hladnog, i pri povećanoj vlagi u vazduhu

UMOR, MALAKSALOST - pri toplom i vlažnom vremenu i pred promenu vremena, pri niskom vazdušnom pritisku

Kada hronični bolesnici imaju tegobe?

SRČANI BOLESNICI I SA VARIRAJUĆIM KRVNIM PRITISKOM – prilikom nagle promena temperature vazduha i pritiska, kao i kod dugih perioda sa visokom maksimalnom dnevnom temperaturom

CEREBROVASKULARNI BOLESNICI -nagli prelaz iz toplog u hladno vreme

OSOBE SA OSETLJIVIM NERVNIM SISTEMOM - usled češćih prolazaka atmosferskih frontova i pojačanog južnog i jugoistočnog vetra

ASTMATIČARI - Usled povećane vlage u vazduhu – pojava magle, padavina

Posledice zahlađenja

- Na zahlađenje organizam reaguje tako što se krvni sudovi kontrahuju kako bi se smanjilo odavanje toplote, što za posledicu ima povećanje otpora u kardiovaskularnom sistemu. Tada se srce dodatno opterećuje i krvni pritisak raste. Sa povećanjem temperature dešava se obratno, krvni sudovi se šire i pritisak opada. Ukoliko tada ne unosimo dovoljnu količinu tečnosti dolazi do dehidratacije organizma, mozak se slabije snabdeva krvlju, pa se javljaju nesvestice i vrtoglavice. Krv je gušća, i povećava se i rizik od nastanka moždanog i srčanog udara – kaže Jasminka Smailagić.

Šta se dešava kada duva topao vetar?

Topao vetar izaziva psihoze, veoma rasprostranjenu grupu oboljenja koja predstavljaju veliki problem. Prodor toplog i vlažnog vazduha sa pojačanim južnim, toplim vetrom dovodi do nastanka psihomotornog nemira, pojačane aktivnosti i agresivnosti.

Ovakvi iritativni faktori nadražuju vegetativne centre dovodeći do povećanja krvnog pritiska, napetosti mišića, pojačane refleksne aktivnosti, kao i razdražljivosti. Ovim se pogoršava osnovna bolest tako da pri takvim vremenskim uslovima dolazi do povećanja broja psihičkih bolesnika i pogoršanja njihovog stanja.

Ožiljci najavljuju promenu vremena

Ovakve tegobe dešavaju se obično kada iz toplog i suvog prelazimo u hladno i vlažno vreme. Pad atmosferskog pritiska pogoršava simptome kod reumatskih bolesti i na mestima starih rana.

Pad pritiska, naime, uzrokuje širenje tečnosti i vazduha, pa tako i onih unutar zglobnih ovojnica, kao i na mestima gde je bila povreda, a to širenje pojačava bol. Dolazi do neznatnog širenja tkiva pri padu pritiska, što aktivira nervne kojih ima veliki broj u ožiljačnom tkivu, stoga mogu da „predvide“ loše vreme. Posebno vreme koje je obeleženo naglim padom pritiska, oluje i drugo.

- To je moguće i dva dana unapred, čim pritisak počne da opada. Kada dođe do same promene, ožiljci ne bole jer se organizam već adaptirao. Reaguju na isti način na pad pritiska kao i kosti i zglobovi. Zato bole pre početka promene vremena na lošije. Ožiljci bole kada temperatura naglo padne zbog kontrakcije tkiva, tkivo u ožiljcima se brže skuplja i vrši pritisak na nerve – kažu u RHMZ.

Šta nas dekoncentriše u saobraćaju?

Često u bioprognozi možemo pročitati upozorenje: oprez u saobraćaju, dekoncentrisanost… Koje kombinacije na taj način deluju na nas? Kako se to reflektuje na naše ponašanje?

- Prilikom prolaska frontalnog sistema, kao i pri pojačanim južnim i jugoistočnim vetrom pored razdražljivosti i promenljivog raspoloženja, takođe je moguća smanjena koncentracija. Oprez u saobraćaju je neophodan i kada se u bioprognozi daje pospanost koja se javlja pri niskom pritisku, povećanom oblačnošću i slaboj kiši – kaže Jasminka Smailagić.

