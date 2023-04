MOMAK IZ SRBIJE UPOZNAO DEVOJKU NA INSTAGRAMU, PA ZAŽALIO: Kada se pojavila na sastanku, PRENERAZIO SE i pobegao GLAVOM BEZ OBZIRA!

Ispovest o susretu sa devojkom sa kojom se dopisivao preko Instagrama preplavila je društvene mreže i izazvala popriličnu polemiku. Nakon nekog vremena dopisivanja, odlučio je da upozna devojku koja je na njega ostavila dobar utisak. Ali nakon završetka sastanka, momentalno je blokirao. Svoju situaciju je podelio na društvenoj mreži Reddit.

„Ne znam koji termin da iskoristim, a da je sasvim prikladan, ali devojka sa kojom sam se dopisivao nekoliko dana sigurno nije ta koja se pojavila... Pa, prošle nedelje me je na Instagramu dodala devojka sa par zajedničkih pratilaca.. Šta ja znam, lepa crnka sa 'malo' uređenim slikama, ništa novo? Odgovorih na par priča, pa smo počeli da se dopisujemo, devojka je na fakultetu, radi honorarno, imamo par zajedničkih tema, ništa ne iskače i dogovorili smo se da izađemo na piće.

Čuo sam glas kroz dva-tri glasa i to je bila prva 'crvena zastava' (zaista mrzim ove izraze, ali hajde). Čekam da se pojavi nekoliko minuta, kada mi prilazi devojka koja... nije tradicionalno lepa, najblaže rečeno, oko 160 cm sa malo manje težine i licem koje pomalo podseća na ono sa slika. Ne verujem da devojka ima više od 17 godina, tako da je sva priča o poslu i fakultetu veoma sumnjiva. Posle par izuzetno loših minuta stajanja na mestu, nemoćan da se pomerim od besa i nelagode, lepo sam se pokupio i otišao. Rekao sam joj 'izvini', što sad kad razmislim, mislim da nije zaslužila, otišao kući i blokirao je na Instagramu.

Ne želim da delim profilne slike jer ne želim nikoga da uvredim, ali devojka na slikama je 6/10, nije preterano lepa, ali zanimljiva i ima neku 'slatkoću' u licu. Devojka koja se pojavila je klimava trojka i pre svega skoro sigurno maloletna. Imam 25 godina i zatvor mi ne zvuči baš privlačno. Kako reagovati na ovakvu pojavu? Zanemeo sam i još se preispitujem...“, stoji u objavi čoveka. Pre nego što su krenuli komentari, svi su ga pitali zašto je govorna pošta „crvena zastavica“. „Znate kada glas nikako ne odgovara licu, šapat, skoro mrmljanje. Devojka ima neku vrstu fiksne proteze (uglavnom, fiksne proteze mogu lepo da izgledaju, nema ništa loše u tome), ali ovo je definitivno ne“, odgovorio je.

Dok su neki tvrdili da je mogao bar da popije kafu sa njom, mnogi su istakli da joj ništa ne duguje. "Izgled je važan, bez obzira šta ljudi pričaju. Uvek postoje granice prihvatljivosti, ali ako već upoznajemo novu osobu, onda treba videti i da li je to po ličnom ukusu, kakav god on bio. To i godine, za početak“, kaže jedan korisnik.

„Ma, ništa strašno. Bilo bi strašno da se dopisujete godinu dana. Zato insistiram da se uskoro nađemo, u najgorem slučaju da popijemo piće, a onda svi raziđemo. Ja ne dopisuje se sa nekim više od sedam dana“, savetuje drugi. . Jedan reditelj je podelio slično iskustvo. "Dopisivao sam se sa devojkom, oba klinca, ona je pucala na slikama. Dogovorimo se da se nađemo, biće on tu i tamo sa drugarima, pa kad dođem, idemo sami. Dođem do mesta gde treba be, tri devojke sede na klupi, prilazim, ali nijedna ne liči na nju.Pružam ruku svakoj, predstavljam se i malo je reći da sam bio u šoku.Otišli ​​smo na piće , sav kulturan, ali posle toga polako prekidam kontakt“, opisuje on.

