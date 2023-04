PO ČEMU JE JEDINSTVENA CRKVA U ALEKSANDROVCU: Svaku ikonu je darovao vernik, od postavljanja temelja prošlo 30 godina

Hram Sabora svih srpskih svetitelja, prva bogomolja u centru Aleksandrovca, građen je samo prilozima vernika.

Od postavljanja temelja ogromnog crkvenog zdanja do danas prošlo je više od 30 godina, a razlog mukotrpnoj gradnji bile su nesrećne ratne godine i činjenica da je za svaki kamen, svaki krst i zvono sakupljan novac.

Poslednji dar vernika stigao je ovog Vaskrsa: ikona Bogorodice, koju je oslikao Milan Vidojević, a platila porodica Aleksandrić iz sela Borje kod Aleksandrovca.

Pre četiri meseca, više od 1.0000 boca najboljeg župskog vina prodali su u Švajcarskoj ovdašnji vinari i na velikoj aukciji sakupili oko milion dinara kako bi dovršili portu od oko 1.000 kvadrata.

Gotovo da nema župske porodice, koja na neki način nije učestvovala u sakupljanju novca za crkvu. I tokom epidemije,poduhvat nije posustajao, gradio se parohijski dom.

Pre nego da sa počne sa molitvama u Sabornom hramu, jedina crkva u samom Aleksandrovcu, ali na periferiji, bila je Kožetinska. Izgrađena je pre dva veka na uzvišenju do koga se mora doći uz dosta napora. To je bila prva slobodna crkva u Karađorđevoj Srbiji osvećena 1804.godine. Ova bogomolja odigrala je izuzetno značajnu ulogu u borbi Kožetinaca protiv Turaka od 1806. do 1813. godine, ali i od 1832. do 1833. u doba Miloša Obrenovića i konačnog oslobođenja aleksandrovačkog kraja od osmanlijske vlasti. Liturgijska zajednica nije napustila Crkvu posvećenu Svetom Vaznesenju, gde su mnoga deca Župe krštena.

- Od 1991.godine kada je počela gradnja, pa u narednih osam godina, radilo se na temeljima i izgradnji objekta koji je dostigao visinu od pet metara - priseća se protojerej Vukman Petrović, arhijerejski namenskih aleksandrovačko-bruski. -Izgradnja je usled trusnog perioda u istoriji zemlje, nastavljena tek 2007. godine. Tada je formiran nov Crkveni odbor, a pomoć države, kompanije "Vino Župa" i brojnih privrednika, vernika iz Aleksandrovca, ali i Župljana u dijaspori, pomogla je da neimarski poduhvat više ne doživi prekid.

Krenuli su da se grade novi metri crkve, postavljeno je podno grejanje, urađen ikonostas. Donirana su zvona, a počele su da pristižu ikone. Prvu ikonu donirali su članovi Udruženja "Badnjak". Iz manastira Brnjak je novembra 2021. pristigla ikona Sabora svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, koju su izradile igumanije i sestre. Ovo je ujedno bila i prva ikona sa svih 19 prosvetitelja i učitelja Srba.

- Tron za ikonu urađen je po ugledu na tron u manastiru Studenica - kažu u Udruženju "Badnjak", koji su za svoj poduhvat dobili i pomoć donatora. - Mnogi od njih su zamolili da ostanu anonimni, ali svakako će će imena svih koji su na bilo koji način učestvovali u ovom podvigu biti pomenuta i zapisana tamo gde treba.

Uređenje crkve još traje, a poziv donatorima je otvoren. Svaki vernik može da se obrati i Crkvenom odboru kako bi saznao na koji način može da pomogne uređenju novog hrama, gde je već počelo sakupljanje sredstava za još jednu ikonu.

Pred župskim vernicima je ostalo oslikavanje fresaka. Posao veliki koji treba da dobije blagoslov episkopa, a crkva već živi i puna je vernika u dane najvećih hrišćanskih praznika.

