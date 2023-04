PROŠLO I VIŠE NEGO USPEŠNO! Održan prvi javni čas kampanje 'Spasi me' u Novom Sadu (FOTO)

Javno-zdravstvena kampanja „Spasi me“ održala je svoj prvi javni čas u 2023. godini na Trgu Slopbode u Novom Sadu. Građani su imali priliku da kao i prošle godine, prođu besplatnu obuku iz kardiopulmonalne reanimacije (KPR) uz pravilnu upotrebu automatskog eksternog defibrilatora (AED) kao i da na adekvatan način nauče kako da prepoznaju osobu koja je doživela naglo nastali srčani zastoj.

Nakon uspšne prethodne godine u kojoj je kampanja održala tri velika javna časa i više manjih edukacija u kojima je obučeno više od 4,000 građana i ove godine javnom času odazvao se veliki broj ljudi, njih oko 1000. Ovom prilikom svi posetioci imali su mogućnost da na 5 različitih punktova uče osnove KPR-a uz upotrebu AED aparata. Najmlađi posetioci imali sz mogućnost da u unapređenom dečijem kutku, kroz različite radionice nauče kako da pozovu hitne službe i da savladaju osnove reanimacije na plišanom medi. Od ove godine novina je što su uvedena dva nova punkta – punkt za reanimiranje beba kao i punkt na kom su građani mogli da nauče kako se pravilno izvodi Hajmlihov hvat. Koordinatorka javno zdravstvene kampanje Spasi me Teodora Lakić, naglasila je da je ova obuka jako bitna jer se ovom kampanjom stavlja akcenat na to da svako može da spasi život i da bude heroj kao i da su svi članovi kampanje dali svoj maskimalan doprinos kako bi zainteresovanima što kvalitenije prikazali osnovna pravila reanimacije. -Baš kao što naš slogan glasi „NE DOZVOLI DA SE ŽIVOT GASI – BUDI HEROJ I SPASI“ tako i mi želimo da kažemo i pokažemo ljudima da svako može da spasi nečiji život i to će naučiti putem naših edukacija – rekla je Lakić i podsetila da je putem javnih časova prošle godine obučeno preko 4000 građana Novog Sada i da je glavni cilj da se ove godine prestigne taj broj. Nikola Slokar, predsednik Sekcije prve pomoći Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, izjavio je da je tokom druge godine kampanje SPASI ME, primetna povećana zainteresovanost kod sugrađana, a smatra da je glavni razlog za to unapređenje aktivnosti koje pružamo na edukacijama. -Sekcija prve pomoći Medicinskog fakulteta u Novom Sadu veoma je ponosna na celokupnu kampanju koja daje pečat svemu onome što mi radimo i koja je zapravo suština i naš zadatak, a to je edukacija što večeg broja stanovništva. – rekao je Slokar i dodao da se uskoro očekuje novi javni čas o kojem će javniost blagovremeno biti obaveštena.



Nastavak kampanje planiran je i tokom čitave 2023. godine u vidu održavanja javnih časova na različitim lokacijama na teritoriji Novog Sada, ali i većim gradova na teritoriji Vojvodine. Takođe, planirane su i edukacije u novosadskim srednjim školama i fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.



Projekat je do sada podržan od strane Grada Novog Sada, Gradske uprave za zdravstvo Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

