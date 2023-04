BUDIMO MILORAD, A NE SECIKESE! Cela Srbija priča o potezu OVOG TAKSISTE: Imam i ja majku kod kuće (VIDEO)

Sve je više taksista koji po prestonici gledaju kako da "opelješe" što mlađu populaciju tako i starije sugrađane. Često se spekuliše o taksistima koji po gradu znaju da naplate i više no što bi trebalo...

Ali, da nisu svi taksisti baš isti i da ima i onih dobrih, plemenitih i savesnih vozača koji svoj posao odrađuju na pošten način, upravo o tome svedoči video zapis koji se na društvenim mrežama brzinom svetlosti širi i vraća veru u ljude.

Naime, mnogi građani širom prestonice ali i cele Srbije vrlo su prijatno iznenađeni gestom vozača taksija Milorada. On je, kako se vidi u video snimku, gospodin koji odbija da naplati vožnju starijim gospođama koje neprekidno insistiraju da im naplati. Ali, on sve to odbija samo iz jednog razloga, i uz to ima obrazloženje da su mu jednostavno simpatične i da ne želi da uzme novac...

"Ovo je gospodin koji je dokaz da neke profesije nisu takve za kakve su uzete, da svuda ima dobrih ljudi, da u svakom danu treba negovati te dobre ljude kao što on to čini svojim manirima, srcem, verom, dobrotom. Milorad je simbol Srbije, ne oni koji varaju strance ili ljude koji dođu iz unutrašnjosti na pregled, u bolnicu ili posetu. Budimo Milorad, ne secikese", bio je opis video snimka.

Komentari pohvale su se samo nizali, oduševljenju nije bilo kraja...

"Ovaj čovek vraća veru u ljude … Ulepšao mi je dan, mesec, godinu…"

"Brate, svaka ti čast. Tri u jedan – vaspitanje, poštovanje, plemenitost. Tvoja majka je ponosna", poručuju ovom čoveku.

"Bravo majstore, na malim delima se veliki ljudi poznaju",

"Sjajan si, svaka ti čast, pravi primer dobrog taksiste".

"Sve pohvale, divan primer lepog vaspitanja i velike plemenitosti", glasili su samo neki od komentara i epiteta koji su se nizali na račun sjajnog Milorada.

