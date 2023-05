UŽIVAJTE U PRVOMAJSKOM SUNCU! Ivan Ristić: Od sutra se vreme kvari, prva polovina maja ne obećava (VIDEO)

Međunarodni praznik rada, Prvi maj, za mnoge je nezamisliv bez odlaska na uranak. Meteorolog Ivan Ristić kaže za Pink da će nas vreme poslužiti, pa uživajte u prvomajskom suncu i roštiljanju.

Ristić kaže da će danas biti puno sunca, temperatura će biti idealna, neće biti preterano toplo, ali savetuje da se svi koji idu u prirodu slojevito obuku:

- Od 5 do 10 stepeni su jutarnje temperature, tokom dana će biti pd 19 do 23, ali u popodnevnim časovima počeće jugoistočni vetar, poznatiji kao košava. Krajem dana i u toku noći će biti u pojačanju tako da je to jedini bitan element što se tiče prognooze za danas - kaže Ristić.

On dodaje da nas već sutra očekuje promena vremena.

- Sa zapada stižu novi oblaci, sutra će biti totalno drugačiji dan. Biće vetrovito, stižu oblaci, kiša će u popodnevnim časovima početi na zapadu Srbije, a u Beogradu će od srede biti kiša i hladnije vreme. To će biti i najhladniji dani ove nedelje. Za vikend će opet doći do stabilizacije vremena , a onda početkom sledeće nedelje se vreme kvari pa prva polovina maja ne obećava- kaže Ristić za Pink.