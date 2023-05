'ZELENA PILETINA' PODIGLA BURU U JAVNOSTI! Specijalista za ishranu prof. dr Stanković objašnjava da li se takvo meso sme konzumirati (FOTO+VIDEO)

Jedna objava digla je prašinu u javnosti. Žena iz Novog Sada kod registovanog prodavca kupila je pile koje je bilo uobičajene boje dok ga nije prepolovila i ugledala zelenu boju mesa. Šta se dogodilo sa piletinom pa je promenila boju, za Pink je objasnila specijalista za ishranu prof. dr Veroslava Stanković.

Reakcije na društvenim mrežama su bile burne, a dr Veroslava Stanković objašnjava da li smemo da konzumiramo takvo meso.

- Sve zavisi od obrade. Da li je to pile oprano, da li je dobro očišćeno, može da se desi da je krv došla u dodir sa kiseonikom pa je došlo do oksidacije... da li je i kako prodavac registrovan to se postavlja pitanje jer je gospođa kupila meso na pijaci - kaže Stanković i dodaje:

- Veterinarski pregled privatnih proizvođača ne ide baš kao na velikim farmama. Trebalo bi da se pregleda svaki komad živine, a ono što zakon o bezbednosti hrane govori je da privatni proizvođači hrane sami angažuju i veterinarske i druge službe za pregled tako da se postavlja pitanje da li je stavarno došlo do pregleda.

Neko kaže da može da se jede dok drugi tvrde da je to 'bolest želenih mišića' zbog brze utovljenosti.

- To nije infekcija. Oni ih hrane sa konzervansom, dodaju se i kortikosteroidi i antibiotici. Ne može da se dobije nikakva bolest sem u slučaju da je meso kontaminirano odnosno ukoliko nije duže stajalo pa je u tom slučaju došlo do spoljašnje kontaminacije. Međutim, ja ne bih preporučila da se takva piletina jede - rekla je dr Stanković za Pink.

- Danas nemamo piliće koji se hrane prirodnom hranom. Da bi bila brzo spremna za tržište, stoka ali i živina se tovi steroidima- kaže Stanković.