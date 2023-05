USKORO SE KVARI VREME! Prvo nam stiže košava, a onda i OVA POJAVA! Otopljenje ni na pomolu, EVO I DO KADA! (FOTO)

Vremenska prognoza za prvomajske praznike bila je nešto što je interesovalo celu Srbiju. I dok su svi gledali šta će se desiti za uranak, retko ko je razmišljao više unapred.

Meteorolog Marko Čubrilo je na svojoj stranici objavio vremensku prognozu za naredne dve nedelje, i ona će se retko kome dopasti. Naime, kako on piše, početkom ove nedelje će nad zapadom biti nestabilno, a nad istokom stabilnije i toplije. Ipak, sredinom nedelje nestabilno i svežije nad celim regionom.

- Oko 06. maja stabilnije, dok je oko 9. maja moguće novo pogoršanje - navodi on, pa dodaje:

- U ponedeljak nad južnim, jugozapadnim, i zapadnim predalima regiona umerno do zantno oblačno uz grmljavinske pljuskove uglavnom u drugom delu dana. Nad ostalim delom regiona pretežno sunčano i umereno toplo, samo ponegde uz lokalan razvoj oblačnosti mogući grmljavinski pljuskovi. Tokom dana na Jadanu jugo u pojačanju, na planinama južni vetar, a u Srbiji topla košava. Dnevni maksimum od +15 do +22 stepena Celzijusa - piše Čubrilo.

Ističe, vremenske prilike od utorka do petka će nad nama biti pod uticajem ciklona čiji će se centar preko Tirenskog premešatati ka Jonskom moru.

- Sve do srede posle podne istočni deo regiona će biti u toplom sektoru ovog sistema te će nad istokom Hrvatske, istočnom i delom središnje BiH, Srbijom i C.Gorom uz promenljivu oblačnost uglavnom biti suvo, mada bi nad istokom Hrvatske, istokom BiH i severozapadom Srbije u utorak posle podne moglo biti grmljavinskih pljuskova. Nad zapadnim delom regiona znatno više oblaka uz češću pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova kojih će biti i duž većeg dela Jadrana. Do utorka uveče u košavskom području jaka, topla, košava, a duž većeg dela Jaadrana jugo, posebno na otvorenom moru, dok će nad Istrom u utorak biti jake bure. Dnevni maksimum u utorak do +13 na zapadom do oko +24 ponegde nad istokom regiona - piše on.

Sredinom nedelje će se destabilizacija atmosfere uz umereno osveženje proširiti nad ceo region te će uz povremene pljuskove, osvežiti uz maksimume od +12 do +17 stepeni Celzijusa.

- Lokalno će od utorka do četvrtka biti uslova i za vremenske nepogode. U sredu će vetar biti u okretanju na umeren, severozapadni smer.

- Krajem nedelje će uslediti stabilizacija uz umereno toplo vreme, dok modeli oko 09.05. simuliraju novo pogoršanje koje bi moglo biti uvod u duži period nestabilnog i umereno toplog vremema. Za sada barem do polovine maja nema signala za neko jače, konkretnije otopljenje.

Za 01.05. nad većim delom regiona dosta sunca uz prijatne temperature dok će svežije uz česte pljuskove biti nad jugom, zapadom i jugozapadom regiona - zaključuje Čubrilo.

