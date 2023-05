Aktuelne izmene saobraćaja u Beogradu: Pogledajte koje ulice su zatvorene, radovi i posle praznika

Širom Beograda obavlja se veliki broj radova na ulicama. Napreduje izgradnja toplovoda na Novom Beogradu i postavljanje visokonaponskog kabla duž Bulevara despota Stefana.

Ovo su sve aktuelne izmene.

Koje linije su izmenjene u Beogradu, informacije o gradskom prevozu

Linije 606 i 611

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju ulice Partizanska u naselju Dobanovci (opština Surčin) do 15. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Linije 606, 611 i 601N saobraćaće u smeru prema Dobanovcima ulicama; Ugrinovačka, Maršala Tita, Zemunska do zone raskrsnice sa ulicom Partizanska, gde će dalje promenu smera kretanja vršiti ulicama Zemunska, Beogradska, Maršala Tita i dalje redovno prema Zemunu i Grmovcu.

Linije 47 i 94

Zbog radova u resniku do 31. maja izmenjene su trase linija 47 i 94 u Resniku.

Linije 72, 607 i A1

Linije 72, 607 i A1 izmenjene su u zoni Aerodroma "Nikola Tesla" zbog radova.

Linije 33, 48, 58, 96

Tokom izvođenja radova na povezivanju i uklapanju energetskog kabla 110 KV Beograd 1 - Beograd 6 u postojeći šaht u ulici Bulevar Despota Stefana doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi po fazama i to:

Faza 8 – do 3. maja.

Linije 33 i 48 u smeru ka Trgu Slavija saobraćaju ulicama: Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Profesora Mihaila Đurića i dalje redovnom trasom, dok u suprotnom smeru saobraju ulicama: Zdravka Čelara, Dragoslava Srejovića, Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova i dalje redovnom trasom;

Linija 58 u smeru ka gradu saobraća ulicama: Poenkareova, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok u suprotnom smeru saobraća redovnom trasom.

Linija 96 u smeru ka Borči saobraća ulicama: Poenkareova, kružni tok u visini Železničke stanice "Dunav", gde vrši promenu smera kretanja, Poenkareova, priključak iz ulice Poenkareova u ulicu Bulevar Despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok u smeru ka Železničkoj stanici "Pančevački most" saobraća ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova i dalje redovnom trasom.

Faza 8a – od 4. do 6. maja.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se ukida stajalište "Jovana Аvakumovića" (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u ulici Bulevar despota Stefana, gledano u smeru ka Trg republike.

Faza 8b - od 4. do 6. maja.

Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila JLPP-a u zoni radova kretati levom stranom kolovoza koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Faza 9 - od 7. do1 5. maja.

Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila JLPP-a u zoni radova kretati levom stranom kolovoza koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se izmešta stajalište "Centar za kulturu Vladan Divljan" (šifra st. #351 za linije 16, 23, 27E, 32E, 33, 35, 43, 48, 95. 96 i 101N - smer ka Karaburmi) na poziciju ED stuba koji se nalazi u ulici Bulevar despota Stefana neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Ilirska, odnosno ispred kućnog broja 92.

Koje ulice su zatvorene, gde su radovi u Beogradu



Toplovod na Senjaku - faza 1

Tokom izvođenja radova na toplovodu menja se režim daobraćaja na Senjaku po fazama.

Zatvara se Ulica Vase Pelagića, od raskrsnice sa Koste Glavinića do raskrsnice sa Senjačkom, 16. maja.

Pilota Mihaila Petrovića

Tokom radova na kanalizaciji u Ulici pilota Mihaila Petrovića na teritoriji opštine Rakovica, između ulica Humski put i Majora Omera Mehića (Mile Dimić), dolaziće fazno do izmene režima saobraćaja u periodu do 27. maja.

Radovi se izvode pod saobraćajem.

Radovi na zameni kabla na Bulevaru despota Stefana - faza 8a

Menja se režim saobraćaja na Bulevaru despota Stefana, između ulica Stojana Novakovića i Jovana Аvakumovića, do 3. maja.

Radovi na toplovodu kroz Belvil - faza 2

Izmenjen je režim saobraćaja, zauzet i raskopan deo kolovoza u Ulici Đorđa Stanojevića, prekoputa tramvajskog i autobuskog pogona GSP-a, do 14. maja.

Sestara Krstonošić (Jakovo)

Zbog radova na održavanju zatvara se Ulica sestara Krstonošić u Jakovu, do 4. juna.

Partizanska (Dobanovci)

Ova ulica zatvara se zbog radova na održavanju, na delu od raskrsnice Zemunskom do Аrhimedove ulice (okretnica autobusa). Radovi traju do 15. maja.

Generala Horvatovića

Tokom izvođenja radova na izgradnji stambene zgrade, zauzima se deo kolovoza u Ulici Generala Horvatovića ispred broja 63, u vremenskom periodu do 16. avgusta u danima sreda i petak.

Glavna (Zemun) - Faza 1

Tokom radova na rekonstrukciji ulice Glavne u Zemunu biće obustavljen saobraćaj, zauzet i raskopan kolovoz i trotoar u Ulici Аvijatičarski trg od Glavne do raskrsnice sa ulicama Karađorđeva – Stevana Markovića i u Glavnoj od Ulice Аvijatičarski trg do Davidovićeve, faza 1, do 24. juna.

Dobračina

Tokom radova na redovnom održavanju, koje izvodi JKP "Beograd put", za saobraćaj će biti zatvorena Dobračina ulica, od Gospodar Jevremove do Cara Dušana, do 15. maja.

Koste Stojanovića

Tokom radova na izgradnji objekta, a zbog snabdevanja gradilišta građevinskim materijalima, biće zauzet deo kolovoza u Ulici Koste Stojanovića ispred br. 6, u vremenskom periodu do 14. 6. 2023. godine, i to sredom i subotom.

Palih boraca (Vinča)

Tokom radova na asfaltiranju i uređenju ulica i opštinskih puteva, menja se režim saobraćaja u Ulici palih boraca, u delu od Paje Jovanovića do Vinčanske, po fazama do 2. avgusta.

Dunavska (Boleč)

Kao i u Vinči, tokom radova na asfaltiranju i uređenju ulica i opštinskih puteva menja se režim saobraćaja i u Boleču, ali u Dunavskoj ulici, u delu od Ulice maršala Tita do 7. jula. Radovi se, takođe, izvode fazno do 2. avgusta.

Lole Ribara (Železnik)

Zbog radova na kanalizaciji Ulica Lole Ribara zatvara se do 9. maja.

Višnjička, dve lokacije

Tokom radova na izgradnji sportsko-rekreativnog centra SD Radnički, koje izvodi JP "Srbija gas", biće izmenjen režim saobraćaja u Višnjičkoj ulici, od Mirijevskog bulevara do raskrsnice sa Slanačkim putem. Izmena traje do 6. jula.

Tokom radova na redovnom održavanju, koje izvodi JKP "Beograd put", biće izmenjen režim saobraćaja Višnjičkoj, od raskrsnice sa Vojvode Micka Krstića do raskrsnice sa Mirijevskim bulevarom i zauzet deo kolovoza u Ulici Višnjičkoj, od raskrsnice sa Vojvode Micka Krstića do raskrsnice sa pristupnom saobraćajnicom za parking garažu Tržnog centra "BIG FASHION" (leva saobraćajna traka u smeru ka Vojvode Micka Krstića) i u Ulici Višnjičkoj, od raskrsnice sa pristupnom saobraćajnicom za parking garažu Tržnog centra "BIG FASHION" do raskrsnice sa Diljskom (leva saobraćajna traka u oba smera), po fazama, prelazna faza 3 i 4, do 14. 5. 2023. godine.

Volgina

Tokom radova na popravci postojeće i izradi nove kamne kocke biće zatvorena za saobraćaj Volgina učoca od ulaska u Opservatoriju do Veljka Dugoševića, do 8. jula.

Vukice Mitrović

Zbog radova na stambenoj zgradi zatvara se saobraćaj i zauzima kolovoz kod broja 53, sve do 23. avgusta, ali samo sredom.

Slavonska (Zemun)

Zbog radova na kanalizaciji zatvara se deo Slavonske ulice od Cara Dušana do Dobanovačke do 30. maja.

Grge Andrijanovića (Krnjača)

Tokom radova na izgradnji kanalizacije za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Grge Andrijanovića 1. deo (slepi deo), do 18. maja.

Koste Jovanovića (Voždovac)

Zbog radova u Ulici Koste Jovanovićamenja se režim saobraćaja od raskrsnice sa Jošaničkom do raskrsnice sa Lepeničkom, fazno u periodu od 8. aprila do 6. juna.

Isidora Stojanovića (Plavi horizonti)

Tokom radova na asfaltiranju i uređenju ulica Isidore Stojanović biće zatvorena za saobraćaj u periodu do 25. maja.

Blagoja Parovića

Ulica Blagoja Parovića zatvara se u fazama sve do 27. juna.

U ovoj ulici radi se vodovod.

Brankov most

Tokom radova na zameni čeličnih konzolnih elemenata – nosača stubova javne rasvete na mostu preko reke Save, u produžetku Brankove ulice, koje izvodi JP "Putevi Beograda", biće zatvorene za saobraćaj leve saobraćajne trake u oba smera, u periodu do 22. aprila, ali i od 25. aprila do 25. maja.

Jovice Vasiljevića

Zbog radova na kanalizaciji zatvara se ulica Jovice Vasiljevića od broja 1 do 96, izmena traje do 18. maja.

Vojvode Stepe (Kumodraž)

Zbog izgradnje kanalizacije menja se režim saobraćaja u Vojvode Stepe, između Gunjaka i Kalemarske do 20. maja.

Vojvode Dovezenskog i Aradska

Zbog izgradnje kanalizacije zatvaraju se ulice Vojvode Dovezenskog i Aradska od Bulevara kralja Aleksandra do Hektorovićeve, a izmena traje do 11. juna.

Radovi u Resniku

Zbog radova u Resniku zatvorene su sledeće ulice: Ratka Sofijanića 2. deo, Mandrinska, Mavrovska 2. deo i Mavrovska do 29. aprila.

Zatvorena mreža ulica u Kumodražu

Tokom radova na izgradnji kanalizacije za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice u Kumodražu: Stare Porte, Kovačka, Vojkanovo sokače, Jasmina, Vinarska, Đurđevdanska i Miholjska do 20. jula.

Milovana Lazarevića (Lazarevac)

Ulica Milovana Lazarevića zatvorena je do 31. maja zbog rekonstrukcije.

Šangajska (Batajnica)

Tokom radova na vodovodu u Batajnici, u naselju Šangaj za saobraćaj su zatvoreni delovi ulica Branka Živkovića, Nikole Demonje, Šangajska 1 deo, Mladih gorana i Belegiška, do 16. septembra.