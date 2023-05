ZBOG OVIH GREŠAKA KOJE SVI PRAVIMO, RASIPAMO GORIVO: Evo kako da provereno UŠTEDITE! Ključ je u ovih SEDAM TRIKOVA!

Poseta benzinskoj pumpi može izazvati pravi šok za vozače. Cene goriva otišle su u nebo, a iako je vlada intervenisala u cene goriva, one su i dalje mnogima velika stavka za kućni budžet. Ljudi često više novca potroše na gorivo nego na stanarinu, režije ili hranu, pogotovo ako na posao putuju van svog prebivališta. Što više vožnje, to više zagađenja, pa čak i ako niste previše ekološki nastrojeni, ovi saveti bi mogli da vam pomognu da zadržite koji dinar u džepu, a da pritom budete i ekološki osvešćeni.

Upravo se u načinu vožnje krije ušteda. Ovo je sedam proverenih saveta kako da uštedite gorivo.

Dosadno stajanje na semaforu

Ugasite motor kada dugo stojite na semaforu ili kada ste u gužvi i samo stojite u mestu. Na ovu važnu stvar vozači često zaborave, a značajno će vam pomoći u uštedi. Takođe, zaboravite na vožnju u leru jer na taj način uopšte ne štedite. Većina ljudi automobile ubacuje u ler samo kada menja brzine, dok nekolicina na nizbrdici takođe izbacuje iz brzine i ubacuje u ler.

Sistematski za limene ljubimce

Redovno održavajte automobil jer ispravno vozilo troši najmanje goriva. To je izuzetno važno i zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, a ne samo uštede. Svoje vozilo servisirajte po uputstvima proizvođača, a neka uvrežena pravila su da se mali servisi vozila obično rade nakon pređenih 15.000 do 25.000 kilometara. Savetujemo auto-dijagnostiku koja će prevenirati veće kvarove i mnogo skuplji veći servis.

Takozvani veliki servis obično se radi svake dve godine ili nakon pređenih 100.000 kilometara, ali to sve zavisi od modela automobila i preporuke proizvođača. Neprohodni filter vazduha, istrošene svećice ili staro ulje povećaće potrošnju goriva, tako da je ovo pravilo izuzetno važno. Ako vam je kuplung, odnosno spojka na izdisaju, to znači da ćete voziti sporije, duže, a da će potrošnja rasti. Redovno održavanje limenih ljubimaca važno je za mnoge komponente vožnje.

Zašto je ovo važno?

Proverite gume jer gume koje nisu dovoljno napumpane stvaraju veći otpor i time povećavaju potrošnju. Pritisak proveravajte barem jednom mesečno i dodajte vazduh kada je to potrebno, a sve prema savetima proizvođača vašeg automobila. Kontrolu pritiska u gumama možete da uradite na gotovo svakoj benzinskoj pumpi ili možete da zamolite vulkanizera da uradi kontrolu. Takođe možete kupiti manometar, uređaj za merenje pritiska u gumama. Dodajmo i da neispravan pritisak može uticati i na upravljivost, skretanje i kočenje vozila, zbog čega je važno proveravanje guma.

Lakše vozilo manje troši

Ispraznite prtljažnik jer pun prtljažnik povećava potrošnju, odnosno svaki teret je i teret za vaš novčanik. Nema potrebe da u vašem prtljažniku stoje kofer, kutije ili šta god već može da se nađe u prtljažniku koji stalno mislite da ispraznite, a nikako da stignete. Isto važi i za nosače.

Smirena vožnja

Održavajte brzinu i nemojte voziti agresivno jer agresivna vožnja košta vas, osim živaca, i novčanika. Nemojte naglo ubrzavati, pa pred semaforom naglo kočiti, već se trudite da vozite smireno, ujednačeno, uvek istom brzinom. Stručnjaci kažu da je optimalna vožnja ona između 80 i 100 kilometara na sat. Predviđajte saobraćaj ispred sebe jer nagla kočenja i usporavanja ne doprinose štednji.

Dobar plan je pola posla

Usporite! Odnosno pre nego što usporite, identifikujte optimalnu brzinu svog automobila i to je najvažnija stavka za uštedu. Ako imate sportski automobil, verovatno vam ušteda neće biti na pameti, ali, na primer, ako vozite 140 na auto-putu i smanjite na 120, možete uštedeti i do 15 odsto. Planirajte najbolju rutu. Za živce, kućni budžet i uštedu vremena važno je isplanirati kojim putem želite da idete do željene destinacije, odnosno koja je najsigurnija, najjednostavnija i najbrža ruta.

Obratite pažnju i na klimu

Štedljivo i pažljivo s klimom. Baš kao i u kancelarijama, i u automobilima znamo da preteramo sa snižavanjem temperatura. To ne samo da je nepotrebno, već može ugroziti vaše zdravlje. Kad klima u autu radi na najjače, troši i najviše goriva. Zato se preporučuje da temperatura u automobilu bude maksimalno šest stepeni niža od spoljne temperature.

Nemojte koristiti klimu do maksimuma i zdravlje i novčanik će vam biti zahvalni. Takođe, držite se hlada, a kad možete, parkirajte u garaži. Kad je zima, garaža će vam automobil držati toplim, a leti automobil hladnim. Na taj način leti nećete morati da palite klimu na maksimum, a zimi ćete moći da budete štedljiviji s grejanjem. Leti sklonite auto sa sunca kako se ne bi bespotrebno zagrevao i kako gorivo ne bi isparavalo. Da, i to je po zakonu fizike moguće!

Autor: