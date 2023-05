UKOLIKO IMATE OVAKAV NOVČIĆ MOŽETE DA SE OBOGATITE! Kovanicu smo koristili u doba inflacije, sad vredi 5.000 evra

Pojedini novčići nemačke marke sad vrede i do 5.000 evra.

U Nemačkoj je do 2002. zvanična valuta bila marka koja je te godine zamenjena evrom. Oni koji su do danas sačuvali pojedine novčiće nemačke marke sad mogu da zarade i do 5.000 evra.

Vrednost novčića nemačke marke zavisi od toga o kojoj se kovanici radi, koje je godine kovana i u kom apoenu. Da bi novčić imao dobru cenu potrebno je da bude u dobrom stanju i da ne bude široko rasprostranjen. Najviše vredi novčić od dva feninga koji su iskovani pre 1969. godine, kako pišu nemački mediji.

Do tada su se novčići još pravili od čistog bakra. Kasnije je gvožđe korišćeno kao materijal. Iako izgledaju isto, dva novčića feninga nisu ista. Gvozdeni novčići se magnetno privlače, što nije slučaj sa bakarnim novčićima. Kataloške cene retkih komada, na primer sa oznakom J, kreću se između 2.000 i 5.000 evra.

Takođe i novčanica od pet maraka može da donese zaradu od 800 do 4.000 evra. Ova vrednost se odnosi na novčanicu od pet maraka koja je odštampana 1958. godine i ima pečat J.

Autor: