UPOZORENJE ZA SRBIJU! Košava udara i do 100 kilometara na sat, jedan savet za vozače naročito je bitan!

Današnja košava biće toplog karaktera, a maksimalna temperatura biće i do 24°C.

Današnji dan u Srbiji odlikuje se toplim, ali i veoma vetrovitim vremenom. Povremeno se očekuju i olujni udari košave.

Ovog jutra i prepodneva u većem delu Srbije duvao je umeren do jak istočni i jugoistočni vetar.

Jak vetar duvaće i tokom dana, dok se u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Vojvodina, Braničevski okrug i Beograd) očekuju olujni udari do 70 km/h, a na jugu Banata i do 100 km/h, naročito na širem području Vršca.

Usled jake, na udare i olujne košave, preporučuje se povećan oprez, naročito u parkovima i šumskim kompleksima.

Povećan oprez preporučuje se i u saobraćaju, kako zbog udara vetra, tako i zbog opasnosti da jak i olujni vetar podigne prašinu i naglo smanji vidljivost, što bi moglo da potencijalno ugrozi saobraćaj. Najveća opasnost od ovakvog scenarija je pored obradivih površina, a sa kojih jak vetar može olako da podigne prašinu.

Vetrovito vreme posledica je velike razlike u vazdušnom pritisku nad našim područjem, jer se nad Jonskim morem i jugom Italije nalazi ciklon, odnosno polje niskog vazdušnog pritiska, a sa istoka anticiklon, odnosno polje visokog vazdušnog pritiska.

Današnja košava biće toplog karaktera, a maksimalna temperatura biće i do 24°C. U košavskom podurčju biće i suvo i uglavnom pretežno sunčano, dok će kiša i pljuskovi sa grmljavinom biti rezervisani za severni i zapadni deo Vojvodine, zapad, jugozapad i jug Srbije.

Pred kraj dana i tokom večeri košava će biti u slabljenju, ali će i dalje duvati pojačan, na jugu Banata i u Podunavlju i jak jugoistočni vetar.

U sredu se ponovo očekuje pojačanje intenziteta košave i najjači udari istočnog i severoistiočnog vetra očekuju se ujutro i pre podne, a na jugu Banata može biti i olujnih udara.

Dobra vest je da će u sredu posle podne košava oslabiti, a vetar će biti u skretanju na slab severni i severoistični, a sa severnim strujanjem očekuje se i priliv nešto svežije vazdušne mase.

U periodu od četvrtka do subote u Srbiji se očekuje slab do umeren severni i severoistočni vetar.

Prema današnjim prognozama, jugoistočni vetar ponovo će početi da duva u nedelju i biće u pojačanju, tako da će u košavskom području imati jake, na udare i olujne udare. Ipak, košava će i tada biti toplog karaktera, a očekuju se maksimalne temperature oko 25°C.

Košava je vetar koji u severoistočnom delu Srbije duva uglavnom od jeseni do proleća i veoma je retka pojava tokom leta, ali i tokom maja. Kada se javi u ovom delu godine, obično ne traje dugo, uglavnom dan do dva i toplog je karaktera, za razliku od ostatka godine kada može da duva i po više dana, zabeležen je slučaj u prošlosti i do mesec dana, a u zimskom delu godine neretko bude i veoma hladog karaktera, dok u najvećem broju slučaja ima frenski efekat i donosi porast temperature vazduha.

Autor: