DETALJNA RAČUNICA! Evo koliki će vam biti računi za struju koji vam stižu u junu!

Od 1. maja je za građane i za privredu struja skuplja za osam, a gas za 10 odsto. Ako se uzme u obzir da prosečan mesečni račun srpskog domaćinstva iznosi oko 3.800 dinara, to znači da će račun za maj, koji stiže za naplatu u junu, biti veći za oko 300 dinara, dok će za 400 kilovat-sati, a takvih je i najviše, poskupljenje biti do 320 dinara. Istovremeno prosečni računi za gas će građanima biti viši za oko 500 dinara.

Za potrošnju 1.600 kilovat-sati sa grejanjem na TA peći, mesečno uvećanje je 1.000 dinara, pokazuje računica za drugo poskupljenje ovih energenata u ovoj godini. Prvo je bilo 1. januara i kada je reč o struji ta korekcija je bila 8,5 odsto.

Zahvaljujući uredbi o Ugroženom kupcu, veliki broj najsiromašnijih ljudi mogu da steknu pravo na olakšice i popuste na račun za struju, a kako bi ostvarili to pravo, treba da se prijave lokalnoj samoupravi na teritoriji svog prebivališta.

- Za sada su cene električne energije ispod tržišnog nivoa, što predstavlja jedan elemenat socijalne politike i zaštite svih domaćinstava. Ono što bi u narednom periodu trebalo da se radi, a na cemu insistira i Evropska unija i MMF, jeste da se štite oni najugroženiji slojevi domaćinstva kroz instituciju energetski zaštićenog kupca. Zato smo i dobili donaciju koja treba da obuhvati 190.000 domaćinstava, gde će se dodeljivati besplatni kilovati - rekao je Željko Markovic iz "Dilojta". Lokalne samouprve sada moraju više informisati ugožene građane kako bi podneli zahtev za te energetske olakšice.

Kako će se kretati cene

3.800 (potrošnja 300 kilovata) 4.104 304

4.000 (potrošnja 400 kilovata) 4.320 320

15.000 (potrošnja 1.600 kilovata) 16.200 1.200

* iznosi su u dinarima

Jedan od saveta za smanjenje računa za struju je korišćenje jeftinije struje(niža tarifa) svakog dana u periodu od 00h do 08h narednog dana u letnjem sistemu računanja vremena, a u zimskom od 23h do 07h narednog dana. Od ponedeljka je poskupeo i gas za sve one koji koriste ovaj energent, a takvih je ukupno 335.000 domaćinstava.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao je da ce cena gasa za industrijske potrošače u Srbiji biti i dalje tri do pet puta manja nego u bilo kojoj članici Evropske unije. Kako je rekao, naplata gasa je na nivou 98 posto, a najbolje platiše su građani, dok kod industrije naročito kod sezonskih potrošaca ima malih odlaganja.