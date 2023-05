GAŠIĆ: OBA PIŠTOLJA SU IMALA LEGALNE DOZVOLE! Otac KOJI JE UHAPŠEN, tvrdi da su bila zaključana u sefu!

Zbog tragedije koja se jutros dogodila u OŠ „Vladislav Ribnikar“ kada je učenik te škole pucao na učenike i zaposlene pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje vrše uviđaj, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Najpre je održan minut ćutanja u čast tragično nastradale dece.

Na pitanje o spekulacijama da je dečak bio slučaj vršnjačkog nasilja, Ružić je istakao da sistem ni tada nije zakazao, te da postoje nalazi iz Tiršove, kao i centra za Socijalni rad.

- Radi se o rasekotini usne koja je nastala u privatnok školi glume. Po tom osnovu se ne može izvaditi zaključak da se dalje radi na slučaju - rekao je Ružić.

Kako je dodao, svaki model ima pozotivne i negativne strane, i negativni uticaj interneta prisutan je sa svih strana.

- Hvala Bogu da se ovo nije sedilo ranije...Moramo da sagledamo u kojim modelima društava je ovo prisutno. Mislim da će biti jasno na koji način treba rešavati ovaj problem - dodao je Ružić.

Ministarka je ponovo podsetila da je velika odgovornost na pedagozima i psiholozima, koji su kako je dodala neophodni i na pedijatriji.

- Ne znam kako da nazovem dete koje je pucalo. Zaoista je trenutak da brinemo o mentalnom zdravlju, a ne samo fizičkom - rekla je Grujičić.

Govoreći o kvalifikaciji krivičnog dela, Milić kaže da će sve utvrditi nadležno tužičlaštvo.

- Bio je uzoran đak, drug, i lice bez mentalnih problema koji bi ukazali na ovakvo zlo - dodao je Milić.

Ružić je potom naveo da škole nisu izolovana ostrva, i da nasilje ne sme da se nastavi u školama. Ovo je, kaže, društveni fenomen kojim svi moraju da se bave.

- Ovo je poslednji alarm, kako i na koji način razrešiti sve što se dešava u društvu, obrazovnom sistemu, i kada govorimo o verbalnom, digitalnom i ostalim nasiljima - dodao je Ružić.

- Kao lekar preporučujem da se svi koji imaju problem jave pedagozima i psiholozima - priča Grujičić.

Nas je četvoro bilo tamo od prvog trenutka, rekao je Gašić, te dodao:

- Nas obavezuje da ne možemo da dajemo informacije... Na žalost, društvene mreže čine čuda, i ovo je jedan od tih elemenata kako je sve dospelo u javnost - rekao je Gašić.

Govoreći o navodnim informacijama da je dečak već pretio da će baciti bombu u školu, Ružić kaže da je bitno da se ranije prilazi ovakvim temama.

- Mi ne raspolažemo tim saznanjima, kao i škola. jer da je škola imala uvid u te informacije, do ovoga ne bi ni došlo. Direktorka je sa nama celo jutro, sekretar, pomoćmni direktor, nastavnici... Niko ništa nije rekao. Ukoliko taj zaposleni ima ime i prezime, slobodno neka izađe da kaže - priča Ružić.

Ružić je potom istakao da će se sve, ukoliko je tačno ispitati i sankiconisati.

Gašić kaže da otac izvršioca ovog teškog dela je uhapšen i da oba pištolja koja su pronađena, imala su legalne papire.

- On ima više komada oružja, i kaže da su bili u sefu zaključani. On ima više oružja kod sebe... Po nezvaničnim informacijama, on je zajedno sa ocem išao u streljane, i vežbali su pucanje - dodao je Gašić.

Veselin Milić načelnik policijske uprave za Grad Beograd istakao je da je slučaj prijavila pomoćnik direktora.

N.N. lice je potom pozvalo, i predstavilo se kao Kosta, nakon čega je utvrđeno da je on pucao. Usmrćeno je 7 dečaka i jednom dečaku, otlriva načelnik.

- Povređena su 4 dečaka i 4 devojčice. Povređena lica su zbrinuta u Tiršovoj, ukazuje se lekarska pomoć. 25 godina radim, bio sam na hiljade uviđaja i zločina, a ovo je u srpskom društvu nezapamćeno. Pitanje je za ceo sistem, šta treba da unapredimo i preduzmemo. Dete je odmah lišeno slobode, na licu mesta je pronađeno oružje. Ovo su samo realne činjenice koje pokazuju činjenično stanje... - rekao je Milić da je sve planirano mesec dana.

Prema saznanjima, motiov nije utvrđen, ali je mesec dana pripremao zločin.

- Prvi čas je imalo njegovo odeljenje, i učionica istorije bila je najbliža. Pištolje je uzeo od oca, poneo je 4 molotovljeva koktela. Upucao je dežurnu učenicu, i dve devojčice pored. Zatim je nastavio ka učionice, gde je zamenio okvir, i odmah sa vrata pucao ka učionici. Onda je izaša u dvorište, gde je pozvao policiju - naveo je načelnik.

Sam je radio na skici, koja je nađena na njegovom stolu, sam je planirao mete, i kako će da izvrši zločin.

- Išao je po broju 1, 4, 2, 5, i 6 - dodao je.

Grujičić je sa suzama u očima istakla da ne postoji mogućnost da se njihopvi životi vrate.

- Dva dečaka su smeštena u Tiršovu, i imaju povrede nogu. Devojčica je imala prostrelnu povredu glave. Urađena je operacija... Oštećenje je veliko, i za njen život se bore. U Urgentnom centru se bore, devojčica ima povredu trbuha, povrede ruku, i stabilno je. Dečak ima povredu noge, i u ortopedskoj je sali. Dečak ima povredu kičme, petog i šestog pršljena. Rađena su i dodatna snimanja... nastavnica ima povredu karlice... I ona je u životnoj opasnosti - rekla je Grujičić.

Sa 40 godina radnog staža u zdravstvu, i devedesetih kada smo se nagledali različitih povreda, a ovo je moje najgore iskustvo i kao lekara i kao čoveka, navela je ministarka.

- Svi koji imaju problem sa psihološkom podrškom, moći će da dođu u Institut za zdravlje, kako bi se pomoglo, i kako bi se dali saveti. O daljoj sudbini dečaka, odgovoriće nadležne institucije - rekla je Ministarka.

- U ime ministarstva Prosvete izražavam najdublje žaljenje u znak najveće tragedije u istoriji. Tragedija koja se dogodila na opštini Vračar... Osmoro dece je nažalost izgubilo život, kao i pripadnik obezbeđenja škole. Dok su povređeni učenici i nastavnica hospitalizovani. Decu roditeljima niko ne može da vrati. Događaj se odigrao oko osam sati i četrdeset minuta, kada je učenik sedmog razreda izvršio ovaj čin. Prsten obezbeđenja koji je normiran i predviđen za škole je postojao, funkcionisao je i video nadzor. Tu je bio i pripadnik obezbeđenja, kao i policajac koji se nalazio u redovnom obilasku škole - rekao je Ružić.

Šestoro dece je hospitalizovano, i jedna nastavnica, otkrio je Ružić.

- Zahvalan sam i nastavinicima i zdravstvu. Nezamislivo je kada vidite te scene, kako je bilo toj deci koja su doživela strah. Strah čuvara i nastavnika... Da zaštite ono najsvetije, a to su deca - rekao je ministar, pa dodao da će biti trodnevna žalost na čitavoj teritoriji Srbije, počevši od petka, zaključno sa nedeljom.

- Nastava će danas u popodnevnoj smeni biti suspendovana. Neće biti održana, a od sutra će nastava otpičinjati sa minutom ćutanja. Kao što znate, Srbija je takođe, na žalost i deo onog sveta u kojem se ovakve stvari sve češće događaju. Evidentan je kancerogen poguban svet igrica, zapadnih vrednosti, i svima je jasno da je neophodan krupan preokret, pooštravanje mera - rekao je potom.

Ružić je naveo da će se, koliko danas, izaći sa još jasnijom silikom o svemu.

- Apel je da dozvolimo porodicama preminulih, da svoje najmilije isprate na miru, i da svi oni koji u ovome vide, političko lešinarenje, trebali bi da se pogledaju u ogledalo, i da dozvole decentan rok da se ovakva tragedija sagleda iz svih aspekata. Da čitav sistem pokaže da ima potencijal da da odgovore na sve izazove. Ja ne bih dužio dalje - naveo je Ružić.

Sve relevantne informacije u vezi sa tragedijom i okolnostima pod kojima se desila saopštavaće MUP, dok će se nadležne zdravstvene ustanove oglašavati o stanju povređenih - navodi se u saopštenju.

Vanredna konferencija za novinare u Vladi Srbije povodom tragedije koja se desila u OŠ "Vladislav Ribrnikar" upravo je počela.

Obratiće se ministar prosvete Branko Ružić, ministarka zdravlja Danica Grujićić i predstavnik MUP.

