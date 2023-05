'ŠTA ĆE BITI SA NJIM?' OVO SU SCENARIJI ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA UBICE SA DEDINJA: Ne može da bude izbačen, jer je OSNOVNA ŠKOLA OBAVEZNA! (VIDEO)

Sve ukazuje da je dečak sve isplanirao, da je sve uradio potpuno svesno, što potvrđuje i to da je sam pozvao policiju, rekla je za TV PINK psiholog Ljubica Bogetić.

Juče je Srbiju potresao nezapamćen krvavi pir u školi na Vračaru, kada je dečak (13) ubio osmoro dece i čuvara škole, a ranio još 6 đaka. Po nalogu Tužilaštva doneto je zadržavanje oca od 48 sati zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Bogetić je rekla da je jučerašnji dan bio takav da su svi bili u nekoj vrsti šoka, kao i da su sve emocije razumljive.

- Sasvim je normalno da smo i u strahu, da osećamo i ljutnju i bes i tugu, kao i nemoć. Jeste prvi put kod nas, u svetu nije prvi put, ali nije da se ni kod nas nije naziralo, samo ne na ovakav način - rekla je Bogetić.

Kako kaže, najcrnje je to što je to dete planiralo mesec dana, da je imao spisak dece i da to niko nije primetio. Kako dodaje, to nije nešto što se desilo u afektu, već je detaljni bilo isplanirano.

- Da se neko zadubio u to dete, možda je i mogao nešto da primeti. Mi za sada ne znamo činjenično stanje stvari, znamo samo ono što se iznosi u medijima, a to je da je bio povučen, introventan i da je trpeo neku vrstu vršnjačkog nasilja - rekla je Bogetić.

Ona dodaje da nam ovo sada nameće temu o tome, da li je u školi samo bitno firsirati ocene, znanje, i koliko se vremena ima da se posvećuje mentalnom zdravlju i socijalnoj inteligenciji, kao i asertivnoj komunikaciji.

- Malo smo previše kao društvo forsirali samo postignuća, uspeh, a ono što se dešava u dušama te dece i emotivnom stanju, to smo zapostavili. Kao društvo nemamo više empatiju, ne obraćamo pažnju, a to nije došlo preko noći - ističe.

Bogetić je rekla da neke stvari moraju da se menjaju i u zakonima. Dodaje da je to evidentno u slučaju ovog dečaka, koji mora da završi osnovnu školu, jer je ona upravo po zakonu obavezna.

- I šta će sada biti sa njim? - upitala je psihološkinja.

Advokat Veljko Delibašić, rekao je da on ne može da bude izbačen iz škole, da može da bude premešten u drugu, pod uslovom da ta druga pristane da ga primi, što je malo verovatno.

- Znači moraće u ovu da nastavi da ide, i zamislite kakva je trauma te dece i roditelja te dece. Pa se sad postavlja pitanje zakona, ko je žrtva i koga treba kriviti - rekao je Delibašić i dodaje da je to tehnički problem za koji treba tražiti rešenje.

On je takođe rekao i to da je u ovom slučaju otac prekršio zakon koji propisuje pravila o oružju i municiji. Dodaje da nije čuvao oružje na adekvatan način.

- Ono mora biti u sefu i zaključano, i moraju se preduzeti mere da se spreči da neko drugo lice dođe u posed tog oružja. I to je njegov greh, a zakon za taj greh propisuje prekršajnu odgovornost. Zakon propisuje u zavisnosti od detalja, ako je lakši prekršaj ide novčana kazna, a ako je teži ide isto novčana kazna ili kazna zatvora od 60 dana - rekao je Delibašić.

Kako kaže, on nije izvršio ovo krivično delo, jer nema njegovog delovanja u tome, dodaje da je ovo sada splet okolnosti u ovom trenutku, ali on nije izvršio krivično delo.

- Što se tiče dečaka, on ne potpada pod krivično pravnu odgovornost, čak ni pod prekršajnu i njemu može, eventualno da se primeni zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama - rekao je Delibašić.

Kako kaže, psihijatar ako proceni da je on duševno bolestan, može da mu odredi zadržavanje, odmah se obaveštava Sud i oni moraju da u rou od 3 dana donesu odluku da li će biti zadržan.

- To je neki tretman prema licima koji su duševno bolesni. A ukoliko nije duševno bolestan, prema njemu ne može da se izvrši niti jedna jedina sankcija - rekao je Delibašić.

Novinar Mladen Mijatović, saopštio je najnovija informacije iz MUP-a da apeluju na sve vlasnike oružja da svoje oružje drže savesno i zaključano u sefovima, kasama ili ormarima, tako da bude nedostupno neovlašćenim licima, posebno deci.

- Posebno se apeluje da li ga drže nenapunjenog, odnosno odvojeno od municije, kao i da ključeve i šifre od kasa učine nedostupne drugim licima. U narednom periodu MUP će izvršiti sve mere kako bi se utvrdilo da li vlasnici oružja drže na ovaj način svoje oružje - rekao je Mijatović.

Kako kaže, za one za koje se utvrdi da ih nesavesno čuvaju, oduzeće se oružje i podneće se prekršajni postupak.

Autor: