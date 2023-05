'NEMAMO DECU ZA BACANJE!' Saša Mirković: Pre nekoliko meseci smo upozoravali na delovanje Baka praseta na decu i njihovo nasilničko ponašanje! (FOTO)

Menadžer Saša Mirković, posetio je na svom Instagram profilu na štetu koju određeni you tuberi čine, delujući preko svojih kanala negativno na decu i omladinu.

On je, potresen jučerašnjim nezapamćenim masakrom koje se dogodilo u školi u Beogradu, učinjenom od strane maloletnog lica, podsetio da je i sam pre nekoliko meseci upozoravao da se na decu negativno utiče preko određenih društvenih mreža i You Tube kanala.

- Pre nekoliko meseci smo upozoravali na delovanje Baka praseta na decu i njihovo nasilničko ponašanje koje im Bogdan uliva sa mnogim drugim youtuberima. On je išao toliko daleko da je vređao porodicu Željka Mitrovića, a meni su upućivali pretnje " da neću doživeti svoj sledeći rođendan". Deca koja su to radila imaju svega po 12 ili 13 godina. Ti isti you tuberi i dalje deluju preko svojih kanala isto i utiču na decu da rade vršnkjačka nasilja. ovaj monstruozan događaj mora da nam bude još jedan signal da pod hitno uradimo nešto kao društvo da takvom nasilju stanemo u kraj, a da takve sadržaje zabranimo da deca mogu da gledaju - istakao je Mirković i dodao:

- Takođe u svemu tome moraju i roditelji da učestvuju i da prate svoju decu šta rade a ne da zbog svojih drugih obaveza zaboravljaju na svoju najveću dužnost, a to je da budu RODITELJI!

Kako navodi, nemamo decu za bacanje!

- Moje najiskrenije saučešće svim porodicama poginule dece i radnika obezbeđenja - navodi Mirković.

