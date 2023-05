SPECIJALNA EMISIJA NA PINKU POVODOM MASAKRA NA VRAČARU! Iz MUP-a najavljena pojačana neposredna kontrola vlasnika oružja

Pratite uživo na TV PINK i PINK.RS specijalnu emisiju povodom jezive tragedije koja se dogodila jutros u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

- Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova mi smo već nakon ovog nemilog događaja spremili spiskove svih oružnih listova i dozvola i u narednom periodu će se vršiti neposredna kontrola po adesi prebivališta vlasnika oružja - rekla je Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminaliteta.

Kako je dodala, to ne znači da one nisu postojale u prethodnom periodu.

Ona je objasnila da neposredna kontrola podrazumeva, uslove čuvanja i obezbeđenja tog oružja.

- Apelujem na vlasnike oružja da se ponašaju odgovorno, da pristup nemaju deca - navela je Otović Pjanović i dodao da je pojačana kontrola bila i u prva tri meseca zbog porasta broja slučajeva nasilja u porodici.

Ona je objasnila da vlasnici moraju posedovati sef, ključeve, šifre... što se u ovom slučaju pokazalo kao nedovoljno.

Advokat Aleksandra Minić je navela da roditelj ne može da odgovara za ono što je učinilo dete.

- On može da odgovora samo za to da li je ispoštovan Zakon o oružju i municiji, da li je otac na pravilan način držao oružje, kako je to predviđeno propisima, pa i u skladu sa moralnim vrednostima - istakla je Minić.

Kako je dodala, otac može da odgovara za teško delo protiv sigurnosti imovine i ljudi, dok kada je reč o držanju minicije i oružja može da odgovara prekšajno - a to predviđa novčanu ili kraću zatvorsku kaznu.

Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije kaže da ima mnogo dece koja su svedočila tragediji i treba to da iznesu na najbolji mogući način.

- Šta se desilo sa našim društvom? Sa sistemom? Pitanje je i da li je sistem koji zakazao stvorio dečaka koji je izvršio ovakvo ubistvo? Mislim na kompletno društvo. Ovo je nezapamćeni slučaj za nas - istakao je Milosavljević.

Psihijatar Aleksandra Dutina kaže da je ovo presedan.

- Ovaj događaj se tiče celog društva i odgovornost je na svima nama, na celom sistemu u kojem je to dete odrastalo. Ima mnogo faktora koji su mogli biti faktori rizika i mogli su doprineti da se ovako nešto dogodi - istakla je Dutina.

Vaspitanje koje dete dobije u primarnoj porodici je od ključnog značaja.

- To je osnov za njegovo mentalno funkcionisanje i kakva će osoba postati. Dete kada dođe u školu je poluformiran čovek i najviše uči na osnovu modela ponašanja roditelja i moramo pred njima voditi računa šta i kako pričamo - dodala je ona.

