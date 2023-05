NIKAKO NE SMEMO DA DECU SADA OSTAVIMO SAMU U KUĆI! Načelnik Školske uprave se protivi najavi sindikata da ŠKOLE U PETAK NE RADE

Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i članovi GSPRS Nezavisnost u petak 5. maja će obustaviti rad, a odluku su doneli nakon što je učenik sedmog razreda u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio osmoro dece i portira, takođe i ranio nastavnicu i još šest đaka. Ipak, nisu svi za ovu najavu, poput Dragana Filipovića.

Sindikati pozvaju sve zaposlene u školama i ustanovama da u petak potpunom obustavom rada podele tugu i bol sa porodicama nastradalih u tragičnom događaju.

Ipak, sa ovime se protivi Dragan Filipović, načelnik Školske uprave Beograd koji kaže da on kao prosvetni radnik pre svega, misli da ne postoji osoba koja bi mogla da ga natera da ostavi svoju decu, misleći na svoje đake.

- Niko na svetu ne može da me natera da ne održim čas. Ovakav jedan dopis ka školama, odnosno ka roditeljima nije baš ni vreme ni mesto. Deci u ovom trenutku moramo da pružimo podrušku svi. Ja bih samo zamolio kolege da još jednom razmisle o dopisu koji su poslali jer roditelji rade, u ovom trenutku ostaviti decu kod kuće same nije rešenje i da se oni bore sami sa svojim strahovima, izazovima, nakon svega ovoga - rekao je Filipović i dodao:

- Neminovno je da je ovo uticalo na svu našu decu, da je uticalo na sve nas. I mi kao odrasli ljudi smo potrešeni. Dajte da se stavimo na sekund u njihove cipele i da razmislimo koliko je to tek uticalo na njih. To su deca koja imaju 7,8 godina do 14,15,18, to su samo deca. Mi smo ti koji njih treba da vodimo a ne oni - rekao je Filipović.